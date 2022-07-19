Kudüs'teki Yahudi yerleşim biriminde bir İsrailli bıçaklandı - Son Dakika
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Kudüs'teki Yahudi yerleşim biriminde bir İsrailli bıçaklandı

19.07.2022 18:11

İsrail polisi, işgali altındaki Doğu Kudüs bölgesinde bir İsrailliyi bıçakla yaralayan saldırganın silahla vurulduğunu bildirdi.

İsrail polisi, işgali altındaki Doğu Kudüs bölgesinde bir İsrailliyi bıçakla yaralayan saldırganın silahla vurulduğunu bildirdi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Doğu Kudüs'teki Ramot Yahudi yerleşim biriminde bir İsraillinin bıçaklandığı belirtildi.

Bıçaklanan İsraillinin hastaneye kaldırıldığı aktarılan açıklamada, saldırganın silahla vurulduğu kaydedildi.

Saldırganın kimliğine ve sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, bölgeye çok sayıda güvenlik ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Olayın Ramot yerleşim biriminde yol kesişimindeki bir noktada gerçekleştiği belirtildi.

Sağlık ekipleri ise bıçaklanan İsraillinin otobüste saldırıya uğradığı yönünde bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüs'teki Yahudi yerleşim biriminde bir İsrailli bıçaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kudüs'teki Yahudi yerleşim biriminde bir İsrailli bıçaklandı - Son Dakika
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