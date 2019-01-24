Kudüs Ulemasından Mescid-i Aksa Baskınına Tepki

Kudüs uleması, 1967 yılındaki Kudüs işgaline katılan eski İsrail askerleri ile Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Halevi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Kudüs uleması, 1967 yılındaki Kudüs işgaline katılan eski İsrail askerleri ile Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Halevi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.



Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugünkü Mescid-i Aksa baskınına ilişkin ortak açıklama yayımladı.



İsrail makamlarının Mescid-i Aksa'yı kışlaya çevirdiğine dikkat çekilen açıklamada, Harem-i Şerif'in fanatik Yahudilerin sistematik baskınına maruz kaldığı vurgulandı.



Açıklamada, "Mescid-i Aksa'nın askeri kışlaya çevrilmesi ile fanatik Yahudilerin sistematik baskınları, aşırı sağcı hükümetin seçim hazırlığının bir parçası olmasının yanı sıra gizli ajandalarının da bir göstergesidir. İşgal devletini en ağır şekilde uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



İsrail'e bağlı Kudüs Emniyet Müdürü Halevi ile eski askerlerin Mescid-i Aksa'nın hürmetini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, Harem-i Şerif'in sadece Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde olmadığı bilakis Arap ve İslam devletleri ile Müslüman halkların da korumasında olduğuna dikkat çekildi.



Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın yalnızca Müslümanların kutsal mekanı olduğu ve bölünmez bütünlüğüyle taviz ve pazarlık konusu olamayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Bunların yaptığı bu baskınlar Harem-i Şerif'in İslami kutsiyetini değiştirmez. İslam dünyasından milyonlarca Müslüman bunların barbarlığına karşı eli kolu bağlı durmayacaktır."



Kudüs İslami Vakıflar İdaresi bugün, 1967 yılında Mescid-i Aksa'yı işgal eden bir grup eski asker ile Kudüs Emniyet Müdürü Halevi'nin İsrail polisine bağlı çekim ekibi ile Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini duyurmuştu.



Aralarında askerlerin de bulunduğu 188 fanatik Yahudi dün de Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.



Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'ya giriyor.



İsrail polisinin Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ise dikkati çekiyor.

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