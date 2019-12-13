"Kudüs'ün Işıkları" belgesel filmi Tekirdağ'da izleyiciyle buluştu

Türk yapımı " Kudüs'ün Işıkları" isimli kısa belgesel film, Tekirdağ'da izleyiciyle buluştu.



Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan ve Bağcılar Belediyesi'nin sponsorluğunu üstlendiği filmde Kudüs'teki ramazanlar konu alınıyor.

Türk yapımı belgesel filmin yönetmenliğini Abdülgafur Şahin yaparken, senaryosunu Melis Şahin kaleme aldı. Aybala Hilal Yüksel'in yapımcılığındaki film, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Rektörlük Konferans Salonu'nda yapılan gösterime, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Kadın ve Demokrasi Derneği İl Temsilcisi Zeynep Şentop Şahin, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Şahin, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, Genç KADEM topluluğuna yaptığı etkinlik için teşekkür ederek, Filistin davasında Kudüs'ün Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

Yönetmen Abdülgafur Şahin de Kudüs'ü ziyaret etmek için insanların güvenlik endişelerinden kurtulması gerektiğini aktararak, "Gitmediğin yer senin değildir. 'İsrail havaalanında yarım saat fazla oyalıyor' diye Kudüs'e gitmemek olmaz. Oradaki kardeşlerimiz Kudüs'e ülkemizden daha fazla ziyaretçi bekliyor. Kudüs'e sahip çıktığımızı orada fiziksel olarak varlığımızla da göstermeliyiz. Bu filmi bunun mümkün olduğunu göstermek amacıyla yaptık." dedi.