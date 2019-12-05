Son Dakika Haberleri: "Kudüs'ün Işıkları" belgeseli Gazze'de gösterilecek
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"Kudüs'ün Işıkları" belgeseli Gazze'de gösterilecek

6 saat önce

Muhammet Abdülgafur Şahin'in yönetmenliği üstlendiği "Kudüs'ün Işıkları" belgesel filmi, Gazze'de düzenlenen "Kırmızı Halı Film Festivali"nde gösterilecek.

Muhammet Abdülgafur Şahin'in yönetmenliği üstlendiği " Kudüs'ün Işıkları" belgesel filmi, Gazze'de düzenlenen "Kırmızı Halı Film Festivali"nde gösterilecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival, "Amir" isimli sinema salonunda gerçekleşecek.

Şehirden çıkışları özel izne tabi olan ve Kudüs'e gidemeyen Gazzeliler, filmi 8 Aralık'ta izleyebilecek.

Filistin'deki ilk gösterimi Doğu Kudüs'teki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde mayıs ayında yapılan film, kutsal şehirdeki özel bir günün 24 saatini kayıt altına alarak, şehrin dar sokaklarındaki büyük dünyayı bir antropolog, fırıncı, seyyah ve öğretmenin gözünden yansıtıyor.

Yapımcılığını Sarkaç Film'in üstlendiği belgeselin senaryosunu Melis Şahin kaleme alırken, müziklerini ise Mustafa Biber hazırladı.

Film Festivali, Gazze, Kudüs, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:34 Kaynak: AA
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