Son Dakika Haberleri: Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi
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Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi

38 dakika önce

Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi, System.String[]
Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kontrol noktası yakınındaki olayda 3'ü asker 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi.
Araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.
İsrail polisi ise ayrıntılara yer vermeden yaptığı yazılı açıklamada, saldırının bir Filistinli tarafından düzenlendiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:47 Kaynak: AA
İsrail, Kudüs, Güncel
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