Kudüs'ün kuzeyinde araçla saldırı girişimi
38 dakika önce
Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kudüs
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:47 Kaynak: AA
'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında, araçla ezme girişimi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail
ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kontrol noktası yakınındaki olayda 3'ü asker 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi. Araç
sürücüsünün olay yerinden kaçtığı, arama çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.
İsrail polisi ise ayrıntılara yer vermeden yaptığı yazılı açıklamada, saldırının bir Filistinli tarafından düzenlendiğini duyurdu.
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