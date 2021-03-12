Kudüs Valisi Adnan Gays'a verilen 2 ayrı men kararının süresi 6 ay daha uzatıldı - Son Dakika

Kudüs Valisi Adnan Gays'a verilen 2 ayrı men kararının süresi 6 ay daha uzatıldı

12.03.2021 05:07
Kudüs Valisi Adnan Gays'a verilen 2 ayrı men kararının süresi 6 ay daha uzatıldı, System.String[]

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın, 6 ay daha Filistinli yöneticilerle iletişime geçmesi ve ikametgahı dışında Kudüs'te bulunması yasaklandı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın, 6 ay daha Filistinli yöneticilerle iletişime geçmesi ve ikametgahı dışında Kudüs'te bulunması yasaklandı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Ağustos 2020'de şartlı tahliye edilen Gays hakkında verilen 2 ayrı men kararının süresinin, 6 ay daha uzatıldığı aktarıldı.

Haberde, Vali Gays'ın, Kudüs'teki El-Meskubiye Polis Merkezi'ne çağrıldığı ve söz konusu kararın kendisine tebliğ edildiği ifade edildi.

Men kararlarından ilkinin, Gays'ın, aralarında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas olmak üzere 51 Filistinli yönetici ile iletişime geçmemesi, ikincisinin ise ikametgahı olan Silvan beldesi dışında Kudüs'te bulunmaması olduğu kaydedildi.

Gays ise basına yaptığı açıklamada, söz konusu kararların, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması ve özgürlük için yürüttükleri çalışmalara engel olamayacağını söyledi.

Kudüs Valilik Ofisi, 4 Ağustos 2020'de yaptığı açıklamada, Batı Kudüs'teki İsrail sulh mahkemesinde görülen duruşmada, Gays'ın şartlı tahliyesine karar verildiğini belirtmişti.

İsrail polisi, Vali Gays'ı, 19 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından gözaltına almıştı.

Polis Merkezi, Filistin, Tebliğ, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüs Valisi Adnan Gays'a verilen 2 ayrı men kararının süresi 6 ay daha uzatıldı - Son Dakika


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