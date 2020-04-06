Kudüs Valisi Gays serbest bırakıldı - Son Dakika

İsrail polisince dün sabah gözaltına alınan Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays, akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Gays, serbest bırakıldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin işgal altındaki Kudüs'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerçekleştirdikleri gönüllü çalışmalardan" sorumlu tutulması nedeniyle gözaltına alındığını belirtti.

Filistin halkının sağlık ve selameti için her bedeli ödemeye hazır olduğunu belirten Gays, "Bu gözaltı, bu yolda ödeyeceğimiz en basit bedeldir." ifadesini kullandı.

Şu an için en önemli şeyin Filistinlilerin sağlığı olduğunu vurgulayan Gays, daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

İsrail polisi, dün sabah Kudüs Valisi Gays'ı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek gözaltına almıştı.

İsrail güçleri, 3 yıldır Kudüs Valiliği görevini sürdüren Gays'ı bu süre boyunca toplam 17 kez gözaltına almış, işgal altındaki Batı Şeria'ya girişine de yasak getirmişti.