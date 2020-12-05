"Kudüs ve Filistin'e Destek için Uluslararası Gençlik Konferansı" başladı - Son Dakika

"Kudüs ve Filistin'e Destek için Uluslararası Gençlik Konferansı" başladı

05.12.2020 03:15

"Kudüs ve Filistin'e Destek için Uluslararası Gençlik Konferansı", çevrim içi olarak başladı.

"Kudüs ve Filistin'e Destek için Uluslararası Gençlik Konferansı", çevrim içi olarak başladı.

Uluslararası Kudüs ve Filistin Koalisyonu Gençlik Bölümü sponsorluğunda düzenlenen konferans, "Yola Hazırlanın" başlığında 43 ülkeden 3 binin üzerinde katılımcıyla çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor.

Koalisyon Genel Sekreteri Muhammed el-Adluni, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, çalışmalarının "Filistin'e doğru yola çıkmak" için süreceğini çünkü bunun özgürlüğe kavuşana, geri dönüş sağlanana ve Filistin devleti kurulana dek devam edecek bir inanç konusu olduğunu söyledi.

Filistin'in gençliğe ihtiyaç duyduğunu, gençliğin hayat ve çalışma bakımından önemli olduğunu vurgulayan Adluni, ümmetin geleceğinin gençlerin üzerine bina edildiğini kaydetti.

"Tarihe baktığımızda, reformlar, haksızlık ve yolsuzluklarla mücadele, insanların özgürlüğe kavuşturulması gibi işlerin çoğu gençlerin eliyle yapılmıştır. Bu gençlerin bir kısmı reformcu, düşünür, eğitimci, mücahit, bilgin, yönetici siyasetçi kişilerdi." diyen Adluni, Kudüs ve Filistin'e destek için bu yönde çalışan kurum ve koalisyonların güçlerini birleştirmeleri tavsiyesinde de bulundu.

Konferans, Koalisyon, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kudüs ve Filistin'e Destek için Uluslararası Gençlik Konferansı' başladı - Son Dakika


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