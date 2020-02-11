Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden "ABD'nin sözde barış planına destek haram" fetvası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden 'ABD'nin sözde barış planına destek haram' fetvası - Son Dakika

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden "ABD'nin sözde barış planına destek haram" fetvası

6 saat önce

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, ABD'nin sözde barış planına destek verilmesi veya destek verenlerle iş birliği yapılmasının haram olduğu yönünde bir fetva yayımladı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü'nden

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, ABD'nin sözde barış planına destek verilmesi veya destek verenlerle iş birliği yapılmasının haram olduğu yönünde bir fetva yayımladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Hüseyin tarafından yayımlanan fetvada, "Yüzyılın Anlaşması'na destek veren herkes Allah'a, Resulüne, mübarek Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistin'e ihanet etmiştir." ifadesini kullandı.

Şeyh Hüseyin, söz konusu planın Kudüs'ü meşru sahiplerinden alıkoyduğunu vurguladığı fetvasında, şunları kaydetti:

"Bu plan Kudüs'ü meşru sahiplerinden alıkoyuyor ve Müslümanları ilk kıblesinden, en önemli üçüncü mescidinden ve Hazreti Muhammed'in İsra mekanından mahrum ediyor. Mültecilerin haklarını ellerinden alıyor. Zorla vatanlarından çıkarılan halkın meşru haklarını talep etme özgürlüğünü de ortadan kaldırıyor."

ABD'nin sözde barış planının Filistinlilerin kendi vatanlarında onurlu bir şekilde yaşama hakkını ortadan kaldırdığına dikkati çeken Şeyh Hüseyin fetvasında, "Yüzyılın Anlaşması planı, işgalci zalimlerin elini güçlendirip şehitlerin temiz kanlarıyla sulanan Filistin topraklarının büyük çoğunluğunu zorbalık ve saldırganlıkla bu zalimlere veriyor." ifadelerine yer verdi.

Şeyh Hüseyin ayrıca, "Filistin'e yönelik saldırganlığı durdurma" çağrısı yaptığı fetvasında, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya, Filistin'e, mukaddesatına ve halkına yönelik saldırganlığı durdurmak ve Filistin halkına destek vermek için ciddi bir şekilde harekete geçmelidir. Dünya zulüm ve ırkçılıkla dolu bu zalim plana destek vermekten imtina etmelidir."

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Muhammed Hüseyin, Filistin, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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