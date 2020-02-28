Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri anma programı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri anma programı iptal edildi - Son Dakika

Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri anma programı iptal edildi

6 saat önce

Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri için Sakarya'da düzenlenecek program, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri anma programı iptal edildi, System.String[]

Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri için Sakarya'da düzenlenecek program, Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle iptal edildi.

Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinden yapılan açıklamada, 1 Mart Pazar günü saat 17.00'de Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan programın, iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, "1 Mart Pazar günü yapmayı planladığımız Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri programımız, Suriye'de askerimize yönelik yaşanan terör saldırısı nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Sakarya, Marmara, İdlib, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor
Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
20:10 Nazlı Çelik'ten şehitlerimizle ilgili duygu dolu sözler: Yastayız, gözyaşlarımızı içimize atıyoruz
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:33:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kudüs ve Mavi Marmara şehitleri anma programı iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]