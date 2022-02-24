Kudüs ve Sen Gönüllüler Platformu'ndan Bosna Hersek'in Brçko bölgesine ekipman desteği - Son Dakika

Kudüs ve Sen Gönüllüler Platformu Hollanda Ofisi, Bosna Hersek'in Brçko Özerk Bölgesi'nde açılan Kovid-19 Afet İzleme Merkezi'ne ekipman yardımında bulundu.

Hollanda'da kurulan ve tamamen gönüllük esasına göre çalışan Kudüs ve Sen Gönüllüleri Platformu'nun temsilcisi Rukiye Dadak, AA muhabirine Hollanda'dan Saraybosna'ya ilk ziyaretlerini Ekim 2021'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dadak, "Burada Türk Kızılay Şubesi'ni ziyaret ederek yetkililerden Bosna Hersek'teki çalışmalar hakkında bilgi aldık." dedi.

Hollanda'daki yardımseverlerin bağışlarını Türk Kızılay Bosna Hersek Delegasyon Başkanı Suat Sokullu'ya ilettiklerini ifade eden Dadak, "Yapılan yardımlar ile Brçko Özerk Bölgesi'nde kurulan Kovid-19 Afet İzleme Merkezi'ne dizüstü bilgisayarlar alındı. Destek olan bağışçılarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Platform temsilcileri Dadak, Tuba Çelik ve Tuba Karanfil, Ekim 2021'de Bosna Hersek'e ziyaret gerçekleştirmiş, Brçko Özerk Bölgesi'nde evleri yanan Salihovic ailesine de yardımda bulunmuştu.