Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Sabri'yi gözaltında - Son Dakika

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri'yi işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine düzenledikleri baskınla gözaltına aldı. Gözaltına alınan Şeyh Sabri, "Mescid-i Aksa'daki açgözlü planları nedeniyle bunlar sık sık yapılan kampanyalar, Her zaman Mescid-i Aksa'yı savunacağız" dedi. Şeyh Sabri'nin soruşturma merkezine alındığı, gözaltına alınma nedeninin ise bilinmediği bildirildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)