Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden "Kanuni dönemi imar çalışmaları" konferansı - Son Dakika

Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'te yürüttüğü imar çalışmaları Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin düzenlediği programda ele alındı.

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Semra Demirer, Kudüs'ün hem Filistin ve Türk halkının hem de tüm Müslümanların kalbinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Demirer, "Bunun da ötesinde tüm insanlığın ve medeniyetlerin doğduğu özel bir şehir Kudüs. Türkler 400 yıl bu topraklarda hüküm sürdü ve bu topraklara barış ve esenlik getirdi. Sadece barış ve esenlik getirmekle kalmayıp Kudüs'ün bugünkü kimliğinin oluşmasında kültürüne ve mimarisine büyük katkılarda bulundular." dedi.

Program kapsamında Kudüs Araştırmalar Merkezi Müdürü Dr. Yusuf en-Natşe, Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'teki geniş çaplı imar faaliyetleri üzerine bir konferans verdi.

Natşe, 16. yüzyılın başından itibaren Kudüs'e önem veren Osmanlı devletinin yürüttüğü büyük projelerle şehrin güvenlik ve su problemini çözdüğünü anlatarak, bugüne kadar ayakta kalan Kudüs şehrinin eski surlarının "istikrar ve güvenin teminatı" olduğunu söyledi.

Natşe, Osmanlı döneminde Mescid-i Aksa'da yer alan Kubbet-us Sahra'nın dış cephesinin çinilerle kaplandığını ve "daha estetik bir görünüme büründüğünü" dile getirdi.

Filistinli tarihçi, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan tarafından yaptırılan Haseki Sultan Tekkesi'nin Kudüs'te bugüne kadar kesintisiz bir şekilde sosyal yardım yapan kurumların başında geldiğine dikkati çekti.

Kudüs Üniversitesine bağlı Kudüs Araştırmaları Merkezi ile iş birliğinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.