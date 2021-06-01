Kudüslü aktivist ve Mescid-i Aksa murabıtı Halawani'den KADEM'e ziyaret - Son Dakika

Kudüslü aktivist ve Mescid-i Aksa murabıtı Hanady Halawani, Kadın ve Demokrasi Derneğini (KADEM) ziyaret etti.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Kudüs'te yıllardır verdiği mücadeleyle direnişin sembol isimlerinden biri olan Filistinli aktivist Hanady Halawani'yi, Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ağırladı.

Halawani ziyarette, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına verdiği destek nedeniyle KADEM nezdinde bütün Türkiye'ye teşekkür ederek, "Yalnız olmadığımızı dünyaya gösterdiğiniz için Filistinliler olarak Türk halkına ve Tük kadınlarına minnettarız." ifadelerini kullandı.

İsrail zulmünün kadın erkek ayrımı yapmadığının altını çizen Halawani, İsrail cezaevlerindeki Filistinli kadınların çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini ve en temel ihtiyaçlardan bile mahrum bırakıldıklarını anlattı.

Halawani, şu açıklamalarda bulundu:

"Filistinli kadınlar olarak amacımız, kutsal davamızı herkese duyurmak. Kadınların Aksa'yı savunmada etkisi çok büyük. Ben 7 yıldır Mescid-i Aksa'da namaz kılamıyorum fakat Aksa'nın kapılarında nöbet tutmaya ve mücadeleye devam edeceğim. İçeri giremesem de bu duruşumla Kudüslü kadınlar için bir rol model oldum. Bu dava yolunda 26 defa tutuklandım, 3 kez zindana atıldım, 10 kez evim basıldı."

Hanady Halawani kimdir?

Mescid-i Aksa'daki nöbet yolculuğuna 2011 yılında İlim Halkaları Projesi'nde Kur'an hocası olarak başladı. Bu çalışması İsrail polisinin engellemelerine maruz kaldı ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezasını ilk olarak 2012 yılında aldı. Hanady Halawani o günden bu yana "tekbir getirme, kamu düzenini bozma, ayaklanmaya teşvik" gibi suçlamalarla birçok kez Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası aldı. Ayrıca İsrail polisi tarafından defalarca evine baskın yapıldı. 2015'te ismi kara listeye alınarak Mescid-i Aksa'dan uzun süreli uzaklaştırma cezalarına çarptırıldı. Bunların yanı sıra ev hapsi, yüksek para cezası, sağlık sigortasının bir süreliğine iptali gibi büyük sıkıntılarla da karşı karşıya kaldı. Hala İsrail mahkemelerinde çeşitli ithamlarla yargılanması devam ediyor. 1980 Kudüs doğumlu olan Halawani, Al-Quds Open Universityden Sosyal Hizmet alanında lisans derecesi ile mezun ve Birzeit Üniversitesinde "Demokrasi ve İnsan Hakları" alanında yüksek lisans öğrencisi.