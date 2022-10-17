Kudüslü gençler, İsrail güçlerinin Filistinli şüpheliyi bulamaması için "saçlarını kazıttı" - Son Dakika
Üye Girişi

Kudüslü gençler, İsrail güçlerinin Filistinli şüpheliyi bulamaması için "saçlarını kazıttı"

17.10.2022 03:00
Kudüslü gençler, İsrail güçlerinin Filistinli şüpheliyi bulamaması için "saçlarını kazıttı"

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampındaki gençler, İsrail güçlerine karşı saldırı düzenlediği iddia edilen ve her yerde aranan Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından yakalanmasına engel olmak için ona benzemeye çalışarak saçlarını kazıtma kampanyası başlattı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şuafat Mülteci Kampındaki gençler, İsrail güçlerine karşı saldırı düzenlediği iddia edilen ve her yerde aranan Filistinli gencin İsrail askerleri tarafından yakalanmasına engel olmak için ona benzemeye çalışarak saçlarını kazıtma kampanyası başlattı.

Şuafat Mülteci Kampındaki çok sayıda Kudüslü genç, 8 Ekim'de bir İsrail askerinin öldürüldüğü saldırının şüphelisi olduğu ileri sürülen ve saldırıdan sonra kayıplara karışan 22 yaşındaki Udey Temimi ile dayanışmak için ilginç bir yöntem buldu.

Filistinli gençler, her yerde Udey Temimi'ye arayan İsrail askerlerini şaşırtmak için saçlarını kazıtarak kendilerini Temimi'ye benzetti.

Şuafatlı gençlerin "kellik modası" kısa sürede yayıldı, berber salonlarında ve evlerinde saçlarını kazıtan gençlerin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

"Kahraman Şuafat", "Başımız Şuafat'a feda" gibi etiketlerin kullanıldığı söz konusu paylaşımlarda, işgal altındaki topraklarda İsrail güçlerine karşı direnişin "meşru bir hak" olduğu vurgulandı.

İsrail ordusundan Şuafat'ta toplu cezalandırma

8 Ekim Cumartesi akşamı Şuafat Mülteci Kampı'ndaki kontrol noktasında görevli İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrail polisi ölmüş, biri ağır iki polis yaralanmıştı.

İsrail ordusu, saldırının şüphelisi olduğu iddia edilen Udey Temimi'nin Şuafat Mülteci Kampı'na saklandığını savunarak, yaklaşık 150 bin Filistinlinin yaşadığı kampı ve çevre mahallelerini 5 gün boyunca kuşatma altına almıştı.

İsrail giriş-çıkışları kapatmış ve sık sık baskınlar düzenleyerek kamp sokaklarını savaş alanına çevirmişti.

İsrail ordusunun on binlerce Filistinlinin yaşadığı kampa uyguladığı abluka günlük hayatı felç ederken, kamp sakinleri "toplu cezalandırma" olarak niteledikleri kuşatmaya karşı protestolar düzenlemişti.

Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin genelinde halk, Şuafat'taki Filistinlilerle dayanışma amacıyla protesto gösterileri düzenlemişti. Çok sayıda kentte grev ilan edilerek, iş yerleri kapatılmış ve okullarda eğitime ara verilmişti.

YORUMLAR
500
İsrail'in Şeyh Cerrah mahallesindeki ihlalleri protesto edildi İsrail'in Şeyh Cerrah mahallesindeki ihlalleri protesto edildi İşgal altındaki Filistin son 24 saatte İsrail'in şiddet dalgasına tanık oldu İşgal altındaki Filistin son 24 saatte İsrail'in şiddet dalgasına tanık oldu
Kaynak: AA

Doğu Kudüs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kudüslü gençler, İsrail güçlerinin Filistinli şüpheliyi bulamaması için 'saçlarını kazıttı' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:41 TRT'nin yeni dizisi Yürek Çıkmazı'ndan ilk fragman: Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak
08:32 Almanya'da enerji krizi büyüyor: Hastanelerimiz kapanabilir
08:15 Tabancayla oynarken kendini kasığından vurdu! Yoldan geçen hurdacı fark etti
08:17 Ebru Polat bir paket sakıza 900 lira ödedi! Sosyal medyada tepki yağdı
08:06 Maden faciasından 3 gün önce! İşte madencilerin son fotoğrafı...
07:47 Rusya kamikaze drone ile vurdu! Ukrayna'nın başkentinde halka çağrı yapıldı: Sığınaklara gidin
07:45 Biri Justin Bieber'ın eşi diğeri eski sevgilisi! Sarmaş dolaş poz verdiler
00:59 Dünyanın en uzun yaşayan insanlarından biri! Bitlisli Zaro Ağa'nın hikayesi şaşırtıyor
00:35 Hayatını kaybeden Billur Kalkavan'ın Fatma Girik'le ilgili büyük pişmanlığı: Hayatta hiçbir şeyi ihmal etmemek lazım
17:56 Feci patlama sonrası 6 arkadaşını kurtardı! Maden şehidi, diğer arkadaşları için geri dönmüş fakat oksijeni bitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 09:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kudüslü gençler, İsrail güçlerinin Filistinli şüpheliyi bulamaması için "saçlarını kazıttı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement