Kudüslü Hristiyanlardan, İsrail'in Kutsal Cumartesi etkinliklerine "katılım sınırı" getirmesine tepki - Son Dakika
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Kudüslü Hristiyanlardan, İsrail'in Kutsal Cumartesi etkinliklerine "katılım sınırı" getirmesine tepki

13.04.2022 14:43
Kudüslü Hristiyanlardan, İsrail'in Kutsal Cumartesi etkinliklerine "katılım sınırı" getirmesine tepki

İsrail işgali altındaki Kudüs'te yaşayan Hristiyanlar, "Hazreti İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına İsrail polisi tarafından getirilen kısıtlamaya tepki gösterdi.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te yaşayan Hristiyanlar, "Hazreti İsa'nın yeniden dirileceğine" inandıkları "Kutsal Cumartesi" kutlamalarına İsrail polisi tarafından getirilen kısıtlamaya tepki gösterdi.

Kudüs'teki Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Ermeni Patrikhanesinden yapılan yazılı açıklamalarda, 16 Nisan'da Kıyamet Kilisesi'nde kutlanacak Kutsal Cumartesi etkinliklerine katılımın İsrail polisince 1000 kişiyle sınırlandırıldığı belirtildi.

Rum Ortodoks Patrikhanesi açıklamasında, "Polis, o büyük günde Kıyamet Kilisesi'ne sadece 1000 kişinin girişine izin verecek. Normalde, Kıyamet Kilisesi'ne bu sayının birkaç katı giriyor." ifadeleri kullandı.

Açıklamada ayrıca, Patrikhane meydanına ulaşmak isteyenlerden 500 kişiye Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine giriş izni verileceği ifade edildi.

Kısıtlamaların hiçbir gerekçesi olmadığı savunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her türlü kısıtlamayı açık ve net olarak reddettiğimizi teyit ediyoruz. İbadet özgürlüğü ve Hristiyanların dini ritüellerini yerine getirme haklarına yönelik kabul edilemez polis kısıtlamalarından bıktık."

Rum Ortodoks Patrikhanesinin tüm kilise ve meydanlardaki dini hizmetleri yerine getirmekten geri adım atmayacağı vurgulanan açıklamada, İsrail polisine de söz konusu kısıtlamaları dayatmayı durdurma çağrısı yapıldı.

Ermenilerin girişi 200 kişiyle sınırlandırıldı

Kudüs Ermeni Patrikhanesinin açıklamasında da İsrail polisinin, bu yıl Kıyamet Kilisesi'ndeki kutlamalara 200 Ermeni'nin girişine izin verileceğini kendilerine ilettiği belirtildi.

Ermeni Kilisesinin bu kısıtlamaya uymayacağından polisin haberdar edildiği aktarılan açıklamada, "Kudüs Ermeni Patrikhanesi, İsrail polisinin bu tür kısıtlamaları dayatmasını protesto ediyor." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Filistin Ofisinin Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, İsrail'in yeni kısıtlamalarından endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail makamlarının Hristiyanlara ibadet özgürlüğünü garantilemesi gerektiğine işaret edildi.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" şeklinde de isimlendirilen Kutsal Cumartesi günü, "Diriliş Bayramı" olarak da bilinen ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı'nın öncesinde kutlanıyor.

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Cumartesi, İsrail, Ermeni, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kudüslü Hristiyanlardan, İsrail'in Kutsal Cumartesi etkinliklerine 'katılım sınırı' getirmesine tepki - Son Dakika


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