Kudüslü iş adamları ve esnaf temsilcilerinden Türkiye Başkonsolosluğuna ziyaret - Son Dakika

Kudüs'teki Filistinli iş adamı ve esnaf temsilcilerinden oluşan bir heyet, Türkiye'nin Başkonsolosluğuna ziyarette bulunarak, davalarına verdiği destek için teşekkür etti.

Heyeti kabul eden Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, "Kudüs ve Filistin Türkiye için çok önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin Filistin halkına desteğini ve Filistin davasına ilişkin tavrını aktaran Büyükelçi Demirer, Türk ve Filistinli iş adamlarının Kudüs'teki proje çalışmaları fikrini memnuniyetle karşıladığını ve destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Filistinli iş adamı İmad Muna da, Kudüs'teki Filistinlilerin Türkiye'nin Filistin halkına verdiği destek için minnettar olduğunu, Erdoğan ve hükümetin ortaya koyduğu tavrı takdir ettiklerini aktardı.

Muna, Kudüs'teki sosyal, siyasal ve ekonomik durumdan bahsederek, " İsrail'in inşaat, yatırım ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sektörlere yaptığı baskıdan dolayı Kudüs, sosyal, siyasal ve ekonomik bir zor durumla karşı karşıyadır." dedi.

Filistinlilerin tüm baskılara rağmen Kudüs'te kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Muna, başta Türk halkı olmak üzere yanlarında duran herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

İş adamı Usame Salah da, Türkiye'nin dini turizme verdiği destekle Kudüs'teki Filistinlilerin varlığını güçlendirdiğini vurguladı.

Salah, her yıl on binlerce Türkün Kudüs'e geldiğine işaret ederek, Türk ziyaretçi kafilelerinin otellerde konaklamak, esnaftan alışveriş yapmak suretiyle kutsal şehri kalkındırdığını kaydetti.