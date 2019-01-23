Son Dakika Haberleri: Kudüslü Kadınlar İçin "Hepimiz Meryemiz" Kampanyası

Kudüslü Kadınlar İçin "Hepimiz Meryemiz" Kampanyası

1 saat önce

Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nce Kudüslü kadınlara destek vermek amacıyla "Hepimiz Meryemiz" kampanyası başlatılacak.

Kudüslü Kadınlar İçin
Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği'nce Kudüslü kadınlara destek vermek amacıyla "Hepimiz Meryemiz" kampanyası başlatılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, kampanya, çeşitli sıkıntılar yaşayan Kudüslü kadınlara destek amacıyla düzenlendi.

Birbirinden farklı etkinliklerin yapılacağı kampanya, 28 Ocak'ta başlayıp 8 Mart'a kadar devam edecek.

Türkiye ve dünyada aynı anda başlayacak kampanyanın Türkiye'deki tanıtım toplantısı, 28 Ocak Pazartesi Bağcılar Halk Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

"Hepimiz Meryemiz" kampanyasının tanıtım toplantısına milletvekilleri, aydınlar, yazarlar, aktivistler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin katılımı bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:27 Kaynak: AA

8 Mart, Kudüs, Güncel
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