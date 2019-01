Kudüslü Kadınlara Yapılan Zulme Karşı "Hepimiz Meryemiz"

Kudüslü kadınların sesini duyurmak amacıyla Bağcılar Belediyesi ile Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD) tarafından "Hepimiz Meryemiz" başlıklı kampanya başlatıldı.

Kampanya kapsamında aynı anda 50 ülkede düzenlenecek söyleşi, panel ve oturumlarda aydınlar, yazarlar, aktivistler, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileri Kudüs'te yaşanan dramı dile getirecek.



28 Ocak - 08 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak ve tüm dünyada aynı anda başlayacak olan kampanyanın Türkiye'deki tanıtım toplantısı Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda yapıldı.



Fatih Camisi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kuran tilavetinden sonra başlayan programda konuşan UKEAD Başkanı Taner Yüncüoğlu, "Hepimiz Meryemiz" kampanyasının Kudüs ve Kudüslü kadınların sesini duyurmak amacı taşıdığını söyledi.



Kudüs'teki Müslüman kadınların tüm insanlık adına bir görev üstelendiğini vurgulayan Yüncüoğlu, "Bu kutlu davada onları yalnız bırakmak kimsenin inisiyatifinde değildir. Burada bulunan herkes, dün Hz. Meryem annemizin yaşadıklarının benzerini yaşayan Kudüslü Meryemlerin sesini duymak ve bu sesi tüm dünyaya duyurmak zorunda. Bunun için elinden geleni yapmak zorundadır. Çünkü Kudüs adeta dünyanın aynası gibidir. Kudüs'te adalet ve barış tesis edilirse dünyada birçok problemin ortadan kalakacağını göreceğiz." diye konuştu.



Yüncüoğlu kampanyanın herkes tarafından sahiplenmesi gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:



"Çünkü bu vicdani bir görevdir. Buradan sesimizi duyan herkese şu çağrıyı yapıyoruz. Kudüslü hanımların sesini duyun ve etrafınıza duyurun. Onlar aslında dünyanın vurdumduymazlığını madde manevi varlıklarıyla bize haykırıyorlar. Kimse 'Ben ne yapabilirim?' 'Benim gücüm yetmez' demesin. Kudüs için her birimiz Allah'ın yardımıyla çok büyük şeyler yapabiliriz."



"Kudüs'e sahip çıkmak kalbimize sahip çıkmaktır"



Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Kudüs'ün Müslümanları namusu, göz bebeği ve kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.



Başta Hz. Peygamberimiz olmak üzere birçok peygamberi, Miraç'ı, İsra'yı hatırlatan Kudüs'ün bugün baskı ve zulüm altında inlediğini söyleyen Turan, "Hz. Süleyman Mescid-i Aksa'yı inşa ederken bir gün kavminin gelip orada kan döküp fesat çıkaracağını düşünmemişti. Hz. Musa ve diğer peygamberler İsrailoğullarının sapkın eylemleri neticesinde Kudüs başta olmak üzere bütün dünyayı fesada boğacaklarını düşünmüyordu. Her ne olursa olsun biz Kudüs'e sahip çıkmak zorundayız. Kudüs bizim kalbimizdir. Kudüs'e sahip çıkmak kalbimize sahip çıkmaktır." şeklinde konuştu.



Kudüs için yapılan her işin kıymetli olduğuna değinen Turan, Hz. Davut hikayesinden hareketle yapılan işlerin güçle kuvvetle ölçülemeyeceğini vurguladı.



Turan, şunları kaydetti:



"İmkanımız ne olursa olsun esasında biz gücün ne olduğunu fark edersek bu badireden kurtulacağımıza inanıyorum. Hz. Meryem Kudüs'ün masum kızı. Kudüs'ü en iyi kim sembolize eder diye düşünülecek olsa herhalde en çok Hz. Meryem gelir. Zamanında sapkın İsrail teologları tarafından zulme uğramış bir Kudüs hizmetkarıydı kendisi. Bugünkü Kudüs'ün hizmetkarları olan analarımız, bacılarımız da Kudüs'ün muhafızlığını yapmak için birçok şeyden fedakarlık ediyor. İslam ümmeti adına, hatta dünyanın neresinde olursa olsun, dini, ırkı ne olursa olsun, özgür yürekli kadınlar adına Kudüslü kadınlar bedel ödüyor. Allah onlardan razı olsun. Bu nedenle 'Hepimiz Meryemiz' kampanyası çok önemli bir başlangıçtır."



"Dünyanın her yerinden destek geliyor"



Dünya Müslüman Alimler Birliği Kudüs Komisyonu Başkanı Şeyh Ahmed el Ömer ise Kur'an-ı Kerim'deki Hz Meryem kıssasını anlatarak "Dünyadaki Meryemler neredesiniz? Hz. Meryem'in yürüdüğü yoldan sizler de yürümelisiniz." çağrısı yaptı.



Türkiye'de başlatılan "Hepimiz Meryemiz" kampanyasına Filistin'den, Endonezya'dan ve dünyanın her yerinden destek geldiğini aktaran Şeyh Ahmed el Ömer, "Filistin'de, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bu mücadeleyi ilk Hz. Meryem başlattı. Dünyanın her tarafındaki Meryemler Kudüslü Meryemlerin sesine kulak vermeli, onlara destek olmalı." dedi



"Kudüs huzura kavuşmadıkça Müslümanlara rahat uyku yok"



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir" sözlerini hatırlatarak belediye olarak bu kampanyaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.



Kudüs huzura kavuşmadıkça hiçbir Müslümanın evinde rahat içinde oturmasının, uyumasının mümkün olmadığını vurgulayan Çağırıcı, "Dünyaya baktığımızda her zaman olduğu gibi bugün de zulüm en çok İslam coğrafyasında cereyan ediyor. Dünya Müslümanlarına baktığımızda bir iki ülke dışında bu işe öncülük eden hiç kimsenin olmaması bizleri üzerken maalesef zulümleri de arttırıyor. Müslümanın Müslümana zulmettiği 21. yüzyıl dünyasında Müslümanların büyük bir imtihanda olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Türkiye'ye çok şey düştüğünü düşünüyorum. İnşallah Rabbim bir an önce Kudüs'ün kurtuluşu ile birlikte dünyadaki zulümlerin son bulmasını da bize nasip eder." diye konuştu.



Program, Meryem animasyonunun gösteriminden sonra, Türkçe, İngiliz ve Arapça yapılan basın açıklaması ve aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.

