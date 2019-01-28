Kudüslü Kadınların Uğradığı Zulme Karşı "Hepimiz Meryemiz" Kampanyası

Yıllardır İsrail zulmüne maruz kalan Kudüslü kadınların yaşadıklarını anlatmak ve seslerini tüm dünyaya duyurmak amacıyla "Hepimiz Meryemiz" kampanyası başlatıldı.

Yıllardır İsrail zulmüne maruz kalan Kudüslü kadınların yaşadıklarını anlatmak ve seslerini tüm dünyaya duyurmak amacıyla "Hepimiz Meryemiz" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında 50 ülkede Kudüslü kadınların yaşadığı dramın anlatıldığı panel ve söyleşiler gerçekleştirilecek.



Kudüs'te yaşayan İsrail zulmüne maruz kalan kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve seslerini duyurabilmek amacıyla Bağcılar Belediyesi ile Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği tarafından "Hepimiz Meryemiz" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda gerçekleşen kampanyanın tanıtım toplantısına AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Taner Yüncüoğlu, akademisyenler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantının girişinde yer alan sergide ise Kudüslü kadınların yaşadığı dramın fotoğrafları yer aldı. Toplantı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken kampanyanın tanıtım filminin gösterimiyle devam etti. Toplantıda İsrail zulmünün son bulması gerektiğine dikkat çekilirken geçmişte Hz. Meryem'in yaşadığı sıkıntıların benzerini yaşayan Kudüslü kadınların sesini tüm dünyanın duyması gerektiği ifade edildi. Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Turan, Kudüs'te yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtirken İsrail zulmüne karşı dünya ülkelerinin birlikte hareket etmesinin gerekliliğini vurguladı.



"Kudüs bizlerin kırmızı çizgisi"



İsrail zulmünün sonlandırılması ve dünyanın mazlumlarının sesine kulak vermesi gerektiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kudüs bizlerin kırmızı çizgisidir. Kudüs huzura kavuşmadıkça hiç bir Müslümanın evinde rahat yatması, uyuması, çocuklarıyla birlikte sofrada huzur içinde yemek yemesinin mümkün olmadığına inanıyorum. Dünya üzerine baktığımız zaman maalesef her zaman olduğu gibi bugünde zulüm ne hikmetse yüzde 90 İslam coğrafyası üzerinde cereyan ediyor. Dünya Müslümanlarına baktığımızda 1-2 ülkenin dışında bu işe öncülük eden hiçbir kimsenin olmaması bizleri üzerken aynı zamanda zulümleri de artıyor" diye konuştu.



" Kudüslü hanımların sesini duyun ve etrafınıza duyurun"



Kudüs'te yaşananlara tüm dünyanın dur demesi gerektiğini ifade eden ve İsrail zulmünün çocuk genç, kadın herkesi vurduğunu dile getiren Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Taner Yüncüoğlu, "Buradan bir kez daha söylemeliyiz ki Kudüs'teki hanım kardeşlerimiz tüm insanlık adına bir görev yürütmektedir. Onları bu kutlu davada yalnız bırakmak kimsenin insiyatifinde değildir. Burada bulunan herkes Hz. Meryem annemizin yaşadıklarının benzerini yaşayan Kudüslü Meryemlerin sesini duymak ve dünya tarafından duyulması için elinden geleni yapmak zorundadır diye düşünüyoruz. Kudüs dünyanın adeta aynası hükmündedir. Kudüs'te adalet ve barış tesis edilirse dünyada birçok problemin ortadan kalkacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.



50 ülkede devam edecek kampanya 8 Mart tarihine kadar sürecek. Kampanya çalışmaları Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca olmak üzere 4 dilde yürütülüyor. - İSTANBUL

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