Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar yaşamını yitirdi

13.07.2023 08:26

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Lütfü Seray isimli genç mimar, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı ve burada kuduz teşhisi konuldu. Ardından Gaziantep'e sevk edilen Seray, yaklaşık bir hafta süren tedavi sürecine rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi yarın Siverek'te defnedilecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan Lütfü Seray, kuduz hastalığına yakalandı. Bir süredir Gaziantep'te bir hastanede tedavi altında olan Seray, dün yaşamını yitirdi.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar öldü

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Alınan bilgilere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep'e sevk edildi.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar öldü

HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Siverek'te toprağa verilecek.

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar öldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Ali Candan: Allah rahmet eylesin, maalesef sokaklarının başı boş köpeklerle dolu, bulundum bölgede belediyeye şikayet ettiği mde komik cevaplar alıyoruz bir tuelu sokak köpeklerini toplatamiyiruz, bu işe derhal el atılmalı,yoksa bu gibi üzücü vakalar duymaya devam edicez. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Nok Ta: çok yazık olmuş. Köpeğin ısırığından hemen sonra aşı olmalıydı. Cevap Yaz 34 2 Yayından Kaldır
  • Yalçın Elden: Yada başı boş köpeklerin dolaşmasına izin vermeyeceksin 0 0 Yayından Kaldır
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Sokak Köpeği, Şanlıurfa, Siverek, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokak köpeğinin saldırısına uğrayıp kuduz olan genç mimar yaşamını yitirdi - Son Dakika


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