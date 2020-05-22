Kuduz nedir, belirtileri nelerdir? Kuduz nasıl bulaşır?

Kuduz, hayvan hastalıkları arasında en riskli rahatsızlıkların başında gelmektedir. Zamanında müdahale edilmediği takdirde ölümcül olabilir. Başta okullar olmak üzere birçok farklı alanda kuzua karşı mücadele etme yöntemleri anlatılmaktadır. Birçok farklı belirtisi olabilir. Genel belirtileri göz önünde bulundurularak hastanın anında müşahede altına alınması gerekir. Enfeksiyon riski oldukça yüksek bir hastalık olduğu için en tehlikeli 30 hastalık arasında gösterilmektedir.



Kuduz Belirtileri Nelerdir?



1- Halsizlik: Kuduz rahatsızlığının en önemli belirtilerinden biri halsizliktir. Önemli olmasının nedeni ise ilk semptomlar arasında yer almasıdır. Kişi, uykudan uyandığında dahi kendini aşırı yorgun hisseder. Herhangi bir şey yapmak istemeyen kişilerde şiddetli baş ağrıları da ortaya çıkabilir. Halsizlik, katlanarak artar ve kişi en sonunda yatağa düşer.



2- Yüksek ateş: Kuduz hastalığının ilerleyen safhalarında yüksek ateş gözlemlenir. Başka bir hastalık ile karıştırmamak adına diğer belirtileri de göz önünde bulundurmak gerekiyor.



3- İştahsızlık: Halsizlik ile birlikte ortaya çıkan büyük belirtilerden bir diğeri de iştahsızlıktır. Kişi hiçbir şekilde kendisini aç hissetmez. Öğün sayısı günden güne azalır. Kuduz virüsü bulaşmış kişilerde aşırı kilo kayıpları gözle görünür oranda ortaya çıkar.



4- Suya karşı korku duyma: Kuduz, doğrudan doğruya yutak felcine neden olur. Bu da hastaların tamamında sudan korkma semptomu olarak gözlemlenebilir.



5- Yaranın etrafında kaşıntı: Isırılan yerin etrafında giderek artan bir kaşıntı ihtiyacı duyulur. Yara kaşındıkça kanar ve derinleşir.



Kuduz Belirtileri Kaç Günde Çıkar?



En çok merak edilen konulardan bir diğeri ise kuduz hastalığının belirtilerinin kaç günde çıkacağı yönündedir. Bu alanda yapılan araştırma ve incelemeler hastadan hastaya saat ve gün farkları olduğunu göz önüne sermiştir. Bazı kişilerde, özellikle çocuklarda 3 -4 haftalık periyotlarda belirtilerin bazıları ortaya çıkabilir. Yetişkinlerde ve bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerde ise bu süre 8 haftaya kadar çıkabilir.



Kuduz Nasıl Bulaşır?



Her ne kadar kuduz, sadece köpeklerden bulaşıyor sanılsa da bu bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Başta köpek olmak üzere birçok evcil hayvanın ısırması sonucu kuduzun bulaşma riski vardır. Bazı durumlarda hayvanların salyasının üzerine gelmesi bile kuduz riskinin oluşması için yeterlidir.



Kuduz Riskine Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?



Her yıl uzmanlar tarafından düzenlenen panel ve sempozyumlarda kuduz hastalığına karşı temel bilgiler katılımcılarla paylaşılıyor. Aynı zamanda veterinerler tarafından hazırlanan broşürlere ücretsiz olarak erişim sağlamak da mümkün. Evlerde beslenen kedi ve köpek gibi hayvanların kuduz aşıları vakit kaybetmeden, tam zamanında yaptırılmalıdır. Sadece evlerde beslenen değil, sokakta yaşayan kedi ve köpeklere kuduz aşısı yaptırmak da riski en asgari seviyeye indirir.



Kuduz Hangi Hayvanlardan Bulaşır?



1- Evcil hayvanlar: Kedi ve köpekler başta olmak üzere birçok evcil hayvanın kuduz virüsü taşıma riski bulunmaktadır. Bu hayvanların yanı sıra eşek ve inek gibi hayvanlara da kuduz aşısı yaptırmak gerekebilir.



2- Vahşi hayvanlar: Kuduz, bir memeli hayvan hastalığı olarak kayıtlara geçmiştir. Bu nedenle sadece evcil hayvanlarda değil, kendi doğal ortamında yaşayan memeli hayvanlarda görülme riski de oldukça yüksektir. Bu hayvanların başında yarasa ve sırtlan geliyor. Yapılan araştırmalar sonucu çakal ve ayı gibi ormanda yaşayan hayvanlarda dahi düşük oranda bile olsa kuduz virüsü bulunabilir.



Kuduz Virüsüne Karşı Müdahaleler



Öncelikle hayvan tarafından oluşturulan yaraların temizlenmesi gerekmektedir. Bu esnada ısıran hayvan gözetim altında tutulur. Eğer hayvan belli bir süre içerisinde ölmezse kuduz riski yok demektir. Bunun dışında antibiyotik ile iltihaplanmanın önüne geçilir. Enfeksiyon en aşağı seviyeye çekilir ve gerekli müdahalelerin tamamı uzmanlar tarafından yapılır.