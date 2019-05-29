Kuduz vakası görülen köy, 2 ay karantinaya alındı
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ADIYAMAN'ın Akdere Köyü, kurt tarafından ısırılmasının ardından telef olan ineğin yapılan incelemede kuduz olduğunun anlaşılması üzerine, 2 ay süreyle karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:31 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Akdere Köyü, kurt tarafından ısırılmasının ardından telef olan ineğin yapılan incelemede kuduz olduğunun anlaşılması üzerine, 2 ay süreyle karantinaya alındı.
Geçen pazartesi günü Akdere köyünde bir kurt tarafından ısırılan inek telef oldu. Telef olan ineğin sütünden içen 10 kişinin de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek inceleme yaptı. Telef olan inekten alınan numunenin gönderildiği Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde yapılan incelemesi pozitif çıktı. İneğin kuduz olarak öldüğünün anlaşılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyde 2 ay süreyle karantina uygulaması başlattı. Köydeki hayvanları aşılayan ekipler, kuduz belirtisi görülen 7 büyükbaş hayvanı ise itlaf etti.
- Adıyaman
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