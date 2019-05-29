Son Dakika Haberleri: Kuduz vakası görülen köy, 2 ay karantinaya alındı
Son Dakika Güncel Haber

Kuduz vakası görülen köy, 2 ay karantinaya alındı

49 dakika önce

ADIYAMAN'ın Akdere Köyü, kurt tarafından ısırılmasının ardından telef olan ineğin yapılan incelemede kuduz olduğunun anlaşılması üzerine, 2 ay süreyle karantinaya alındı.

Kuduz vakası görülen köy, 2 ay karantinaya alındı, System.String[]
ADIYAMAN'ın Akdere Köyü, kurt tarafından ısırılmasının ardından telef olan ineğin yapılan incelemede kuduz olduğunun anlaşılması üzerine, 2 ay süreyle karantinaya alındı.
Geçen pazartesi günü Akdere köyünde bir kurt tarafından ısırılan inek telef oldu. Telef olan ineğin sütünden içen 10 kişinin de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köye gelerek inceleme yaptı. Telef olan inekten alınan numunenin gönderildiği Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'nde yapılan incelemesi pozitif çıktı. İneğin kuduz olarak öldüğünün anlaşılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyde 2 ay süreyle karantina uygulaması başlattı. Köydeki hayvanları aşılayan ekipler, kuduz belirtisi görülen 7 büyükbaş hayvanı ise itlaf etti.

- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:31 Kaynak: DHA
Adıyaman, Akdere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tam 70 milyon yıllık! Okul müdürünün bulduğu fosile öğrenciler hayranlıkla dokundu Ünlü model Kylie Jenner, turuncu elbisesinin fiyatıyla dudak uçuklattı Son Dakika! Pençe Harekatı'nda Yaralanan 2 Askerimiz Şehit Oldu 19 yaşındaki gencin feci sonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 18:20:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuduz vakası görülen köy, 2 ay karantinaya alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]