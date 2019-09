Kuduza karşı uçakla aşı yemi tabletleri atılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığı ile mücadele programı kapsamında, yaban hayvanların kuduza karşı ağız yoluyla aşılanmasını sağlamak için uçakla aşı yemi tabletleri atmaya başladı



Tarım ve Orman Bakanlığı, kuduz hastalığı ile mücadele programı kapsamında, yabani hayvanların ağız yoluyla aşılanmasını sağlamak için harekete geçti. Bu kapsamda, Çeşme'nin de içinde olduğu tüm İzmir genelinde, yaban hayvanların yaşam alanları olan kırsal ve ormanlık alanlara uçakla köfte şeklinde aşı yemi tabletleri atılmaya başladı.



"Aşı tabletlerine kesinlikle dokunmayın"



Çeşme Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Veteriner Hekim Hüseyin Akiz, Çeşme'de de uçakla yaban hayvanların yaşam alanlarına aşı yemi tabletleri atıldığını belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Veteriner Hekim Akiz, kırsal alanlarda veya ormanlık alanlarda evcil hayvanları ile yürüyüş yapan vatandaşları uyararak, "Yemlerin dış kısmı köfte şeklindedir. İçinde ise aşı kapsülleri bulunmaktadır. Bu aşı, tilkilerin ağızları yoluyla vücutlarına girmekte ve tilkileri kuduza karşı korumaktadır. Dolaştığınız kırsal ve ormanlık alanlarda aşı yemi tableti bulursanız kesinlikle dokunmayınız. Aşı yemlerine dokunulursa, yemlerin kokusu değişir ve tilkiler bu yemleri yemezler. Eğer aşı yemleri çok ortalık bir yerdeyse, ona dokunmadan ayağımızla, tilkinin bulabileceği bir yere doğru uzaklaştırmalıyız" diye açıkladı.



"Aşıya temas edilirse, sabunla yıkamalı ve doktora başvurulmalı"



Aşı yemlerinin atılmasını takip eden bir hafta süresince sahipli köpeklerin başıboş bırakılmaması gerektiğini söyleyen Veteriner Hekim Akiz, "Çevremizdekileri, özellikle de çocuklarımızı bu aşılı yemlere dokunmamaları konusunda uyarmalıyız. Kapsülün içindeki aşı gözümüzle veya cildimizdeki açık bir yarayla temas ederse, temas noktalarını su ve sabun ile yıkamalı ve derhal doktora gitmeliyiz" diye vurguladı.



28 Eylül tarihinin Dünya Kuduz Günü olduğunu da hatırlatan Veteriner Hekim Hüseyin Akiz, şöyle devam etti:



"Can dostlarımızın kuduz aşılarını, Tarım ve Orman Bakanlığı Çeşme İlçe Müdürlüğü'müze uğrayarak yaptırabilirsiniz. 250'den fazla 'Zoonoz' hastalıkla mücadele ederek, halk sağlığını kendi sağlığından önde tutan veteriner hekimlerin can dostlarımız için önerdiği aşılama programlarını aksatmadan uygulatarak, hem kendi sağlığımızı, hem de can dostlarımızın sağlığını koruyalım." - İZMİR