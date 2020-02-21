Kuduza karşı yaban hayvanlarına havadan aşılama - Son Dakika
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Kuduza karşı yaban hayvanlarına havadan aşılama

6 saat önce

Samsun'da kuduz hastalığına karşı yaban hayvanlarına havadan aşılama çalışması başlatıldı.

Kuduza karşı yaban hayvanlarına havadan aşılama, System.String[]

Samsun'da kuduz hastalığına karşı yaban hayvanlarına havadan aşılama çalışması başlatıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı, doğal yaban hayatında kuduz hastalığı ile mücadele amacıyla, " Türkiye'de Kuduza Karşı Oral Aşı Temini" isimli bir Avrupa Birliği Projesi uygulamaya koydu. Proje kapsamında yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü 225 bin km2 alanda 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere havadan aşılama çalışması yürütülüyor.


2020 yılı 1 faz 2. kampanya ilkbahar aşılaması kapsamında, aşı atım işlemlerine 20 Şubat tarihinden itibaren başlandı. Samsun merkez ve ilçelerinde, proje kapsamında yapılacak çalışmalar ve kuduz hastalığı hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi proje başarısı ve kamu sağlığı açısından önem arz ediyor. Bu kapsamda, Samsun'da yerleşim yerleri hariç alanlara uçakla aşı yemleri atılacak. Yaban hayatında özellikle tilkilerin çiftlik hayvanları ile irtibatlarının yüksek olması sebebi ile aşılanmaları planlandı.


Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Vatandaşlarımızın ve özellikle çocukların, havadan atılan baitler (aşılı yem) bulunduğunda kesinlikle dokunmamalarını önemle hatırlatıyoruz. Kapsülün içindeki aşı, göze veya ciltteki açık bir yaraya temas ederse, temas noktalarının su ve sabun ile yıkanması ve derhal bir sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerekmektedir. Bu yemler sadece tilkilerde bağışıklık oluşturacak şekilde hazırlanmıştır. Aşı yemlerinin atılmasını takiben bir hafta süresince köpeklerin başıboş bırakılmaması ve aşılı yemlerin köpekler tarafından yenmesi engellenmelidir. Yemlerin vatandaşlar tarafından bahçelerinde bulunması halinde, direkt temastan kaçarak eldiven veya plastik bir torba ile toplamaları, akabinde de imha edilmeleri için bir veteriner hekime veya sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekmektedir" dedi. - SAMSUN

Samsun, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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