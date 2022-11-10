Kuduzdan hayatını kaybeden Mustafa toprağa verildi (2) - Son Dakika
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Kuduzdan hayatını kaybeden Mustafa toprağa verildi (2)

10.11.2022 16:27
Kuduzdan hayatını kaybeden Mustafa toprağa verildi (2)

'ARKADAŞIMA ÇOK ÜZÜLDÜM'Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde, sokak köpeklerinin ısırması sonucu Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen ve yapılan tetkiklerde kuduz olmadığı anlaşılınca taburcu edilen 4'üncü sınıf öğrencisi Polat Ergün (10), yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'ARKADAŞIMA ÇOK ÜZÜLDÜM'

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin Göldüzü köyünde, sokak köpeklerinin ısırması sonucu Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edilen ve yapılan tetkiklerde kuduz olmadığı anlaşılınca taburcu edilen 4'üncü sınıf öğrencisi Polat Ergün (10), yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Polat, köpekler kendisini ısırdıktan 3 gün sonra olayı annesine anlattığını ve hayatını kaybeden arkadaşı Mustafa Erçetin'e çok üzüldüğünü söyledi.

Saldırı sonrası ilk olarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nde müdahalesi yapılan çocuklar, 21 Ekim'de kuduz şüphesi ile Ankara Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Mustafa Erçetin'e kuduz tanısı konulurken, Polat Ergün'ün ise kuduz olmadığı anlaşıldı. 'KÖPEKLERİN SALDIRDIĞINI ANNEME SÖYLEMEDİM'

Polat Ergün, o anları anlatırken, "Köpek ayağımı ısırdıktan sonra bıraktı, ben de okula gittim, akşam da eve geldim. Köpeklerin bana saldırdığını anneme söylemedim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra olayı anneme anlattım sonra babam beni hastaneye götürdü. Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nde birkaç gün tedavi gördükten sonra kuduz şüphesiyle beni Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Yapılan tedavinin ardından iyileşip taburcu oldum. Benim arkadaşım hastanede hayatını kaybetti. Onun ölümüne çok üzüldüm. Babam onun fotoğrafını bana gösterince ben onun için çok ağladım. Biz arkadaştık. Her gün benim yanıma geliyordu. Mustafa 6'ncı sınıfta, ben de 4'üncü sınıfta okuyorum. Bu olay 1 ay önce oldu. Yetkililere sesleniyorum. Köydeki köpekleri toplayıp götürsünler. Bir daha böyle olaylar olmasın" dedi.

Kaynak: DHA
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Hacettepe Üniversitesi, Adilcevaz, Bitlis, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuduzdan hayatını kaybeden Mustafa toprağa verildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuduzdan hayatını kaybeden Mustafa toprağa verildi (2) - Son Dakika
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