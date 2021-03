"Kuersetinin, kronik hastalıklarla mücadelede de önemli rol oynar" - Son Dakika

Birçok meyveye, çiçeğe ve sebzelere renklerini veren flavonoidler adı verilen bir bitki pigmenti grubuna ait olan kuersetinin diyette en bol bulunan antioksidanlardan biri olduğunu söyleyen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, vücuttaki kronik hastalıklarla bağlantılı olan serbest radikal hasarıyla savaşmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Doç. Dr. Savaşı, kuersetinin tıbbi kullanımları ile ilgili de bilgi verdi.

Doç. Dr. Savaşçı, "Günümüzde kuersetin'in tıbbi kullanımı, antioksidan, antiinflamatuar, antiplatelet, antiapoptotik, nefro, gastro, anjiyo, kardiyo ve kondroprotektif özellikleriyle birliktedir. Tıbbi amaçlı kullanımında gelinen son nokta çağımızın en ölümcül hastalığı olup ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin tedavisinde etkinliğinin araştırılması olmuştur. Bu konuda birçok ülkede yüzlerce deneysel araştırma yapılmış bilim insanları bunları makale ve derleme şeklinde insanlığa hizmet etmek için yayınlamışlardır. Biancatelli ve arkadaşları hem yüksek riskli popülasyonlarda profilakside hem de Kovid-19 tedavisinde etkili şekilde kullanılan antiviral bir ilaç olan Remdesivir veya konvalesan plazma gibi farmakolojik ajanlara yardımcı olarak C vitamini ve kuersetin kullanımına ilişkin mevcut kanıtlar sunmuşlar. Quercetin gibi güvenli bir biyolojik molekülün, küresel sağlık pandemisinde kullanım için öncelik verilmesi gereken biyolojik molekül olduğunu vurgulamışlar" diye konuştu.

Doç. Dr. Savaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Abian ve arkadaşları 150 kimyasal bileşikten oluşan bir ilaç kütüphanesini tarayarak, doğal bir ürün olan kuersetinin, SARS-CoV-2 virüsünün bir enzimi olan 3CLpro'nun (koronavirüsler arasında yüksek oranda korunan ana proteaz enzimi) makul derecede güçlü bir inhibitörü olarak tanımlamışlardır. Kuersetinin, Kovid-19 terapötik tedavisi için optimizasyon ve geliştirme ile iyi bir aday olarak düşünülebileceğini belirtmişlerdir. Liu ve arkadaşları Anjiyotensin dönüştürücü enzim- 2 (ACE 2), COVİD-19 hastalığında insan hücresine giriş reseptörüdür. Bu protein bilindiği üzere mevcut aşıların çoğunun hedeflediği virüsün S proteini ile bağlandığı protein, yani enfeksiyonun başlamasının ve virüs bulaşının en kritik basamağıdır. Bu deneysel çalışmada, çeşitli polifenollerin rekombinant insan ACE- 2 aktivitesini inhibe edip etmediğini belirleme amaçlanmış. Kuersetin, test edilen polifenoller arasında en güçlü ACE-2 inhibitörü olarak bulunmuş, fizyolojik konsantrasyonlarda ACE-2 aktivitesini inhibe ettiği gösterilmiştir. Derosa'nın derleme makaledesinde ise, kuersetininin SARS-CoV-2 virüsünün çoğalmasını durduğunu, bunun 18 aday arasında en iyi beşinci bileşik olduğunu gösteren sonuçları vurgulamıştır."

113 SAĞLIK ÇALIŞANI BU ÇALIŞMAYA DAHİL EDİLDİ

Çalışmalar kapsamında, klinik Kovid-19 belirtileri temelinde, kuersetinin hem antiinflamatuar hem de pıhtı oluşmasını önleyici olarak trombin inhibitörü etkileri ile çok yönlü tedavi edici gücünün dikkate alınması gerektiğinin vurgulandığını dile getiren Doç. Dr. Savaş, "Ülkemizde bu konuda en önemli çalışma ise Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Önal tarafından yapılmıştır. 113 sağlık çalışanı bu çalışmaya dahil edilmiş. Karşılaştırmalı iki farklı grup oluşturulmuş. Yüksek Kovid-19 hastalığı riski olan bölgelerde çalışan 71 sağlık çalışanına günde 2 bölünmüş dozda 500 mg kuersetin, 500 mg C vitamini (QC) verilerek oluşturulan birinci grup koruma grubu olarak, bu tedavinin uygulanmadığı 42 kişi ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Çalışma grupları 118 gün izlenmiş kuersetin ve C vitamini grubunda sadece 1 sağlık çalışanında ve kontrol grubundaki 42 kişiden 9 kişide izlem sürecinde Kovid-19 hastalığı geliştiği saptanmıştır. Kovid-19 açısından yüksek risk taşıyan ortamlarda bulunsak bile bizi koruyan kuersetin ve C vitamini kopleksi koronavirüslerin temel patolojik mekanizması olan ACE reseptörlerine bağlanmasını ve insan hücresine girişini önleyerek bu mucizevi eylemi gerçekleştirdiği birçok bilimsel çalışmada ispatlanmıştır. Böylece hastalığın bulaşmasına doğrudan engel olur. Ayrıca tedavide de yeri olan bu değerli antioksidanın vücutta virüsün replikasyonunu yani çoğalmasını da önlediği gösterilmiştir. Bu sayede koronavirüs tedavisine de büyük katkısı olur ve semptomları yani hastalık belirtilerini hafifleterek iyileşmeyi çabuklaştırır ve kolaylaştırır" ifadelerini kullandı.

C VİTAMİNİ TEDAVİ KOMPLEKSİ ÖNERİLİYOR

Doç. Dr. Savaş, "Virginia'da bulunan saygın bir tıp fakültesi Eastern Virginia Medical School (EVMS) Kovid-19 yönetimi protokolünde hastalığı önleme yani profilakside, daha önemlisi hafif Kovid-19 vakalarında evde ve hastanede tedavide kuersetin ve vitamin C tedavi kompleksini ilk sırada önermektedir. Ayrıca FLCCC Alliance Mart 2020'de, COVID-19'un tüm hastalık evrelerinde önlenmesi ve tedavisi için protokolleri araştırmak için, dünyanın dört bir yanından doktorların akademik desteğiyle, yüksek düzeyde dünyaca ünlü akademisyen grubu tarafından oluşturuldu. Birçok tedavi protokolü ve rehber yayınladılar. Bu önemli kuruluşun rehberinde de kuersetin ve vitamin C tedavi kompleksi profilakside ve ayaktan covid-19 vakalarının tedavisinde önerilmektedir" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaş, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Sonuç olarak doğal bir molekül olan kuersetin bence çok önemli olarak covid 19 hastalığına yakalanmamayı, yakalansa bile ayaktan tedavisinde ve yine çok önemli olarak aşı gibi en önemli koruyucu bir silah olsa bile mutasyonlu virüslerin aşıdan kaçma ihtimaline karşıda aşı yapılanlarda korunma amacı ile güvenle kullanılabilinir. Ben de Kovid-19 ile mücadelede her zaman sahada çalışan mrna aşısını gönüllü olarak yaptırmış bir sağlık çalışanı olarak şu an kuersetin ve C vitamini kompleksini kullanmaktayım."