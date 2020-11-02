Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

02.11.2020 17:35
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdüBursa'da Veyis Fikret Durmazer (22), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Çetin Can'ı (32) kendisine küfrettiği gerekçesiyle kalbinden bıçaklayarak, öldürdü.

Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da Veyis Fikret Durmazer (22), alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Çetin Can'ı (32) kendisine küfrettiği gerekçesiyle kalbinden bıçaklayarak, öldürdü. Durmazer, tutuklandı.Olay, önceki akşam, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olan Çetin Can, Veyis Fikret Durmazer'in evine gitti.İkili arasında daha çıkan tartışmada Veyis Fikret  Durmazer, Çetin Can'ı kalbinden bıçakladı. Can, kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli kaçtı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Çetin Can, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetin Can, hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise  Veyis Fikret Durmazer'i Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde yakaladı. Acemler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Durmazer,  ifadesinde Çetin Can'la aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirterek, "Evime geldi. Tartışmaya başladık, Küfür edince kendimi kaybettim" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmazer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü

Asayiş Şube Müdürlüğü, Zafer Mahallesi, Osmangazi, Çetin Can, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küfür eden husumetlisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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