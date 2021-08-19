Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi - Son Dakika

Mekanda başlayan tartışma, dışarıda çok kötü bitti! Tek yumrukla komalık oldu

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Geçtiğimiz perşembe günü saat 09.30 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda, iddiaya göre alkollü olan Murat K., gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile içeride tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada taraflar arasında karşılıklı hakaret ve küfürler edildi. Bir süre sonra Murat K. içeriden çıkarak mekanın dışındaki güvenlik görevlisi Fırat İ.'den özür dilemek istedi; ancak burada yeniden kavga çıktı.

KAFATASI KIRILARAK BEYNİNE SAPLANDI

Karşılıklı hakaret ve küfür sonrasında sinirlerine hakim olamayan Fırat İ., Murat K.'nın üzerine yürüyerek yumruk attı. Yediği yumruk sonrasında yere düşen Murat K.'nin, kafasını çarpması sonucu kafatası kırılarak beynine saplandı. Yaşanan olay sonrasında Murat K.'nin arkadaşı polise ihbarda bulunurken, çevredekiler ise sağlık görevlilerini aradı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Murat K.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından Murat K. ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adamın beynine saplanan kemiğin çıkartıldığı; ancak durumunun kritik olduğu öğrenildi. Yumruğu atan Fırat İ. ise gözaltına alındı.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheli Fırat İ.'nin ilk alınan ifadesinde, Murat K.'nin küfür ettiğini ve hazmedemeyerek yumruk attığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "kasten yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Fırat İ. sevk edildiği adliyede, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Dehşet anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların arasında bir konuşmanın yaşandığı, şahsın yumruk atması sonrasında darbeyi alan şahsın yere düşerek kalkamadığı görülüyor.