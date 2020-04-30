KÜFÜR EDİLDİĞİ İDDİASIYLA KATİL OLDU; 'GÖRMEMİŞİM' DEDİ - Son Dakika

Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı-2

Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.'nin (66), polise verdiği ifadesinde, "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim. Çocukları bana küfür etti" dediği öğrenildi. Sultan K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin adliyeye getirilişi

(SURE: 00.28 DK) (BOYUT: 55 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)