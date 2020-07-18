'Küfür etmeyin' deyince bıçaklandı - Son Dakika

'Küfür etmeyin' deyince bıçaklandı

'Küfür etmeyin' deyince bıçaklandı ADANA'da sokaktaki dükkan kepenklerine vurup, mahalle sakinlerine küfür ettiği öne sürülen iki kişi, kendilerini uyaran İsmet Çirkin'i (48) göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

'Küfür etmeyin' deyince bıçaklandı

ADANA'da sokaktaki dükkan kepenklerine vurup, mahalle sakinlerine küfür ettiği öne sürülen iki kişi, kendilerini uyaran İsmet Çirkin'i (48) göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, saat 03.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4470 Sokak'ta meydana geldi. Mahallenin gençlerinden O.F. ve S.Y., iddiaya göre alkol aldıktan sonra sokaktaki dükkan kepenklerine vurup, küfür ederek çevreyi rahatsız etti. Kendisine ait büfenin kepenklerine vurulan İsmet Çirkin, küfür etmemeleri konusunda uyardığı iki genç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.F. ve S.Y., Çirkin'i sol göğsünden, yüzünden, bacaklarından defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Çirkin, müstakil evinin merdiven dairesine sığınırken, sesleri duyup, sokağa çıkan mahalle sakinlerini fark eden iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
Çok kan kaybeden Çirkin, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çirkin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerden O.F., olay yerinin yakınında mahalle bekçileri tarafından, S.Y. ise polisin çalışması sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. İki şüphale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 05:43 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Küfür etmeyin' deyince bıçaklandı - Son Dakika
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