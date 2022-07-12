'Küfür etti' diyerek yaşlıyı tekme-tokat dövdü - Son Dakika
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'Küfür etti' diyerek yaşlıyı tekme-tokat dövdü

12.07.2022 13:23
'Küfür etti' diyerek yaşlıyı tekme-tokat dövdü

ADANA'nın Aladağ ilçesinde bir gencin, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü yaşlı birini darbettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADANA'nın Aladağ ilçesinde bir gencin, kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü yaşlı birini darbettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu.

Aladağ ilçesi Meydan Yaylası'nda iddiaya göre bir genç, kendisine küfürler ettiği öne sürülen kendisinden yaşlı birini tekme ve tokat dövmeye başladı. Genci yanındaki arkadaşları durdurmak istedi ancak o durmadı. Bu anlarda ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, sosyal medyaya yüklendi. Darp anlarının görüntüleri çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Küfür etti' diyerek yaşlıyı tekme-tokat dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Küfür etti' diyerek yaşlıyı tekme-tokat dövdü - Son Dakika
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