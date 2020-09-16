Küfür ettiği için kendisini uyaran sokak satıcısını bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika

Küfür ettiği için kendisini uyaran sokak satıcısını bıçaklayarak ağır yaraladı

ADANA - Adana'da bir kişi tablada sucuk ve köfte emek satışı yaptığı sırada sokak ortasında bağırarak küfür eden kişiyi uyarınca canından oluyordu. Küfür eden şüpheliyi uyaran sokak satıcısı o kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Miraç Toprak, tablada sucuk ve köfte ekmek satışı yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişiyi bağırarak küfür ettiği için uyardı. Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Miraç Toprak'ı karnından bıçaklayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar Toprak'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Toprak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.