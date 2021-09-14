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Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika

Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü

14.09.2021 10:27
Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Metin Şahin'i (56) öldürdükten sonra suçu başkasının üzerine atan ancak 'kuvvetli suç' şüphesiyle tutuklanan ve savcılığa yazdığı mektupla cinayeti itiraf eden Cafer Korkmaz'a (42) verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde arkadaşı Metin Şahin'i (56) öldürdükten sonra suçu başkasının üzerine atan ancak 'kuvvetli suç' şüphesiyle tutuklanan ve savcılığa yazdığı mektupla cinayeti itiraf eden Cafer Korkmaz'a (42) verilen 25 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, Korkmaz'ın 'Küfür ettiği için Şahin'i öldürdüm' yönündeki ifadesinin indirim sebebi sayılmasını istedi. Bunun üzerine yerel mahkeme, Korkmaz'ın cezasını 15 yıla düşürdü.

Ereğli ilçesi Ören Yeni Mahallesi'nde 4 Şubat 2018 yılında Metin Şahin, dağ evinde tabancayla vurulmuş halde, evde birlikte alkol aldığı arkadaşı Cafer Korkmaz ise ormanda baygın halde bulundu. Cinayeti komşusunun işlediğini iddia eden Korkmaz, çelişkili ifadeleri nedeniyle tutuklandı. Cezaevinden savcılığa mektup yazan Korkmaz, Metin Şahin'in satın aldığı arazi için yardımcı olduğunu ve komisyon istemesi üzerine öldürdüğünü iddia etti. Korkmaz hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

YARGITAY KARARI BOZDU Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Nisan 2019 yılındaki karar duruşmasında Cafer Korkmaz, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Korkmaz'a 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 8 ay ceza verildi. Avukatlar, dava sonucu Yargıtay'a götürdü. Yargıtay, ifadesinde kendisine küfür ettiği için Şahin'i öldürdüğünü söyleyen Korkmaz'a haksız tahrik indirimi uygulandı ve en alt sınırdan ceza verilmesini talep ederek yerel mahkemenin kararını bozdu.HAPİS CEZASI DÜŞÜRÜLDÜ

Korkmaz, Yargıtay'ın bozma kararı üzerine yeniden hakim karşısına çıktı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Korkmaz, Metin Şahin'in yakınları ile taraf avukatları katıldı. Yargıtay kararına uyan mahkeme, Korkmaz'a 15 yıl hapis cezası verdi. 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan verilen hapis cezası ise onandı.


Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü
Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü
Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü

Metin Şahin, Zonguldak, Yargıtay, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küfür indirim sebebi sayıldı, cinayet sanığının cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika
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