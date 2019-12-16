Küfür tartışmasında vurduğu adam öldü, kendisi tutuklandı - Son Dakika
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Küfür tartışmasında vurduğu adam öldü, kendisi tutuklandı

6 saat önce

ANTALYA'da yaşayan Orkun Narin'in, annesine küfür ettiği gerekçesiyle tabancayla vurcuğu Hasan Dancı, hayatını kaybetti.

Küfür tartışmasında vurduğu adam öldü, kendisi tutuklandı, System.String[]

ANTALYA'da yaşayan Orkun Narin'in, annesine küfür ettiği gerekçesiyle tabancayla vurcuğu Hasan Dancı, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Narin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cumartesi saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2815 Sokak üzerinde meydana geldi. Hüseyin Dancı ile Orkun Narin, sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Orkun Narin, evine giderek tabancasını almak istedi. Evdeki yakınları silahı vermek istemeyince şüpheli yakınlarını darbederek tabancayı aldı

Dancı'nın evinin önüne giden Narin, "Anneme nasıl küfredersin" diye bağırarak havaya ateş etti. Kapıya çıkan Dancı ile bir süre daha tartışan Orkun Narin, ardından tabancayla ateş etti. Karın boşluğundan vurulan Dancı yere yığılırken, Orkun Narin, 07 HD 583 plakalı motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

TUTUKLANDI

Ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan Dancı, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Emniyet güçlerinin bugün öğle saatlerinde yakaladığı Orkun Narin ise ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.


Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:53 Kaynak: DHA
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