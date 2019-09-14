Son Dakika Haberleri: Küfür tartışmasında vurulan dayı öldü
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Küfür tartışmasında vurulan dayı öldü

20 dakika önce

Gaziantep'te küfür tartışması nedeniyle av tüfeğiyle ateş açılarak vurulan kişi öldü.

Küfür tartışmasında vurulan dayı öldü, System.String[]

Gaziantep'te küfür tartışması nedeniyle av tüfeğiyle ateş açılarak vurulan kişi öldü.


Olay, Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelmişti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından küfür tartışması nedeniyle av tüfeğiyle ateş açılarak vurulan dayı ile yeğeni ağır yaralanmıştı. Özel hastanede tedavi altın alınan yaralılardan dayı Orhan Argun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Argun'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan Argun'un cenazesi yakınlarına teslim edildi.


Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Argun'un ölümüne, yeğeni Burak A.'nın da yaralanmasına sebep olan kişi ya da kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:17 Kaynak: İHA
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