Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı - Son Dakika

Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı

14.01.2021 10:49

Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...

Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı

Bir vatandaş 112'yi 3 ayda 846 kere gereksiz aradı

Müdür Emin Demir: "Bazen sohbet etmek bazen de kasıtlı hakaret etmek için arayanlar oluyor"

SAMSUN - Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2020 yılında yapılan 1 milyon 943 bin 360 çağrının, 1 milyon 512 bin 456'sı gereksiz ve asılsız çağrılardan oluştuğu ortaya çıktı. Bir vatandaşın 112'yi 3 ayda 846 kere araması ise pes dedirtti.

Samsun'da 2020 yılında 112'ye gelen çağrıların yüzde 78'ini gereksiz ve asılsız çağrılar oluşturdu. Çağrılar arasında "Korona virüsün çaresini buldum", "Kurbanlığıma korona testi yaptırmak istiyorum" gibi ilginç iddia ve talepler yer alırken, sohbet veya hakaret etmek için arayanlar da oldu. 2020 yılında birçok kurumun 112 çatısı altında birleşmesi, korona virüs etkisi, gereksiz ve asılsız çağrılar sonucunda çağrı sayısı yüzde 300 artış gösterdi. Bir vatandaşın ise çağrı merkezini 3 ayda 846 kez arayarak hakaret etmesi dikkat çekti.

"Çağrıların yüzde 78'i asılsız"

Gereksiz çağrıların kendilerini son derece yorduğunu belirten 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, "2020 yılı bildiğimiz üzere ağırlıklı bir şekilde 21 Mart'tan bu yana daha çok korona virüsü salgınıyla alakalı yürütülen çağrılardan oluştu. Bu süreç içerisinde merkezimize yaklaşık 1 milyon 943 bin 360 adet çağrı geldi. Biz 2020 yılı içerisinde sadece çağrı alıp çağrı yönetmedik. Memleketimizde olağanüstü bir durum vardı ve bakanlığımızın talimatları doğrultusunda önce vefa destek gruplarını kurduk. Vefa destek gruplarına yüz binlerce çağrı geldi. Bunların bazıları bilgilendirme ve danışma amaçlıydı. Bu amaçları yerine getirerek vatandaşa rehberlik ettik. 94 bin 158'i ise vakaya dönüşerek vatandaşların ihtiyacı 7 gün 24 saat sağlanmış oldu. Gecenin 02.30'da Bafralı bir vatandaş aradığında 'ben kaymakamımızı ayakta gördüm. O gece saat 03.00'te vatandaşın ekmek ihtiyacı kaymakamlığımız tarafından giderildi' dedi. Bu çok değerliydi" dedi.

"Saniyede 10 çağrı düşmesi gerekirken saniyede 40-50 çağrıları gördüğümüz oldu"

2020 yılının çağrı işletimi açısında zor bir yıl olduğuna dikkat çeken Müdür Emin Demir, "22 Ağustos 2020'de Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı önderliğinde İl-İlçe Salgın Denetim Merkezlerini kurduk. Bu süreçte yaklaşık 2 bin 932 kamu görevlisi yer aldı. Mahalle ve iş yeri denetim ekipleri oluşturuldu. Bana göre asıl denetim insanın kendi vicdanına yüklediği sorumluluktur. Vatandaşlarımız kendilerine sorumluluk yüklemeliler. 2020 yılı çağrı işletimi açısından çok zorluklar yaşadığımız bir yıl oldu. Örnek vermek gerekirse çağrı merkezimize saniyede 10 çağrı düşmesi gerekirken saniyede 40-50 çağrıları gördüğümüz oldu. Bu süreç içerisinde 2 milyona yakın çağrı alan kurumun istisna olarak vatandaşımız ve çağrı karşılayıcımız arasında nahoş görüşmeler gerçekleşmiş olabilir. Mutlaka 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü vatandaşlara tabiri caizse şah damarı kadar yakın olacak. Bu süreç içerisinde 840'lı rakamları görüyoruz. Vatandaş son 3 ay içerisinde 846 kez kurumumuz gereksiz aramış. Hiçbir sorunu yok, sadece hakaret etmek için arıyor. Bunlarla ilgili de gerekli yasal işlemleri yürütüyoruz" diye konuştu.

"Samsun halkından açıkça istiyoruz, bizi gereksiz ve asılsız aramayın"

Gelen çağrıların son 1 aydır kontrollü gittiğini, vatandaşların 112'yi çevirdiğinde bekleme kuyruğu oluşmadığını ifade eden Müdür Demir, "Sağlıkla alakalı olan çağrılarımız 7/24'e döndürüldüğü için ve 20'ye varan çağrı karşılayıcı sistemi oluşturulduğu için son 1 aydır kontrollü gitmekteyiz. Vatandaşlarımız 112'yi çevirdiğinde bekleme kuyruğu oluşmamaktadır. Samsun halkından açıkça istiyoruz. Bizi gereksiz ve asılsız aramayın diyoruz. Asılsız çağrıların yüzde 80'ine yakın bir kısmı ya sohbet etmek veya ayrıldığı bir sevgilisi olur kavga ettiği bir dostu olur bunlar arıyor. Bazı vatandaşlarımız ise kasıtlı olarak hakaret etmek için arıyorlar. Bu üzücü bir olaydır. Ara ara cımbızlama dinliyoruz. Personel ile vatandaş arasındaki diyalogları nasıldır diye. Vatandaşın sadece ve sadece hakaret etmek için jandarmayı veya emniyeti bağla dediğine rastlıyoruz. Biz gece sıcak yatağımızda uyuyorsak onlar nöbet tuttuğu içindir. Biz hiçbir şeye kayıtsız kalmıyoruz. Kurumlarla vatandaş arasında köprüyüz. Arıyor, 'bakkal saat 20.00'de kapanmış' diyor. 112 ne yapsın buna bakkalı mı açtırsın" şeklinde konuştu.

"1 milyon 943 bin 360 çağrıdan 1 tanesi vatandaşın can ve mal güvenliğini ilgilendiriyorsa o bizim için kıymetlidir" diyen Demir açıklamasını şöyle tamamladı: "Bizim şu an çağrı karşılama ortalamamız 27 saniyedir. Biz bunu nasıl daha aşağıya düşürürüz bunun çabası içerisindeyiz. Bizim savaşımızın bununla olması lazım. Beni yoran koca bir alan var. Gereksiz ve yersiz çağrılar bizim enerjimizi tüketiyor. 2021 yılı gereksiz ve yersiz çağrıları aşağıya çekmek için uğraştığımız bir yıl olmasa keşke. Vatandaşa daha hızlı ulaştığımız bir yıl olsa. Bir tane dahil çağrıyı pas geçmediğimiz kaçırmadığımız yıl olsun inşallah. İSDEM üzerinden de 22 Ağustos'tan bu yana 192 bin 746 çağrı karşılamış olduk. Bunların tamamı 17 ilçe kaymakamlıklarımıza yönlendirilerek çözümler üretildi. Gereksiz ve asılsız çağrıların olmadığı ülke yoktur. Avrupa ülkeleri dediğimiz ülkelerde bile yüzde 15 ile 20 arasında gereksiz çağrılar var. Samsun'da gereksiz ve asılsız çağrıları yüzde 35'in altına düşürdüğümüzde çok rahat ederiz diye düşünüyorum. Kimse 112'yi aradığından 1 saniye bile beklemez. Ben 1'nci sinyalde 'çağrı merkezi buyurun' denilecek bir yıl geçirmeyi temenni ediyorum."

Bir çağrı merkezi çalışanı ise "2020 yılı bizim için ve vatandaş için çağrı ve acil durumlara müdahale olarak bizi zor duruma düşürdü. Gerçekten ihtiyacı olmayan pek çok kişi bizi arıyor. Sigara, doğum günü pastası için, canı sıkıldığı için bizleri arayan vatandaşlar var. En ilginci ise 'korona virüsün çaresini buldum' diye arayan oldu. Günde 5- 6 tane böyle değişik olaylarla karşılaşabiliyoruz. Daha duyarlı olmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı
Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı
Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı
Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı

Koronavirüs, Hakaret, Samsun, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Küfür ve hakaret etmek için arayan da var, kurbanlık hayvanına korona virüs testi yaptırmak isteyen de...112'ye 1,5 milyon gereksiz ve asılsız çağrı - Son Dakika
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