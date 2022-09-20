KÜFÜRLEŞME KAVGASINDA 2 YARALI

ANTALYA'da iki aile arasında küfürleşme yüzünden başlayan tartışmada av tüfeği ile ateş eden D.E.U. (30), kuzenleri Güler Ünder (31) ile Zeliha Ünder'i (33) yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. D.E.U, tartışma sonrasında otomobiliyle kuzenleri Güler Ünder ile Zeliha Ünder'in bulunduğu evine önüne gelip, av tüfeği ile 3 el ateş etti. Olay sırasında evin önünde bulunan Güler Ünder ile Zeliha Ünder, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay sonrası vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye götürülen kuzenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, D.E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)