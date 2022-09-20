KÜFÜRLEŞME KAVGASINDA 2 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

KÜFÜRLEŞME KAVGASINDA 2 YARALI

20.09.2022 17:37

ANTALYA'da iki aile arasında küfürleşme yüzünden başlayan tartışmada av tüfeği ile ateş eden D.E.U. (30), kuzenleri Güler Ünder (31) ile Zeliha Ünder'i (33) yaraladı.

ANTALYA'da iki aile arasında küfürleşme yüzünden başlayan tartışmada av tüfeği ile ateş eden D.E.U. (30), kuzenleri Güler Ünder (31) ile Zeliha Ünder'i (33) yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu iki aile arasında küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. D.E.U, tartışma sonrasında otomobiliyle kuzenleri Güler Ünder ile Zeliha Ünder'in bulunduğu evine önüne gelip, av tüfeği ile 3 el ateş etti. Olay sırasında evin önünde bulunan Güler Ünder ile Zeliha Ünder, çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay sonrası vatandaşlar tarafından çağrılan ambulans ile hastaneye götürülen kuzenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, D.E.U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

YORUMLAR
500
Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kepez'de yapılacak Türkiye Drag Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kepez'de yapılacak
Kaynak: DHA

Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜFÜRLEŞME KAVGASINDA 2 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:08:16. #1.13#
SON DAKİKA: KÜFÜRLEŞME KAVGASINDA 2 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement