Küfürlü konuştuğu için uyarıldı, tartışma kavgaya dönüştü! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Küfürlü konuştuğu için uyarıldı, tartışma kavgaya dönüştü! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 2 kişi yaralandı

02.06.2022 09:08

Ataşehir'de bir müşteri, restoranda yemek yediği sırada küfürlü konuştuğu için restoran sahibi tarafından uyarıldı. Uyarı sonrası tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bıçaklanan müşteri, daha sonra arkadaşları ile geri geldiği restorana silahla mermi yağdırdı. Olayda bıçakla yaralanan müşteri ve mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan restoran sahibi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da dün saat 21.00 sıralarında Yenisahra Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre restorana müşteri olarak gelen Cevat C., konuşması sırasında küfürlü sözler kullanması üzerine restoran sahibi Sinan D. tarafından uyarıldı.

BIÇAKLANINCA SİLAH ÇEKTİ

Uyarıya sert tepki veren müşteri ve işletmeci arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada müşteri Cevat C., işletme sahibi Sinan D. tarafından bıçaklandı. Restorandan yaralı şekilde ayrılan Cevat C., bir süre sonra yanında arkadaşları ile birlikte geri dönerek restorana silahla ateş açtı.

RESTORAN SAHİBİ KENDİ DÜKKANINDA VURULDU

Restoranın camlarına gelen kurşunlardan bir tanesi de restoran sahibi Sinan D.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küfürlü konuştuğu için uyarıldı, tartışma kavgaya dönüştü! Mermilerin havada uçuştuğu olayda 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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