Küfürlü mesaj cinayetinde dayı ve yeğeni tutuklandı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, telefondan küfürlü mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında darp edip, tabancayla öldüren Mustafa Demir (65) ile olaya karıştığı ileri süren yeğeni Döne Çakır (35), sevk edildikleri adliye tutuklandı.

Çevresinde çok sık müzikhole gitmesi nedeniyle 'Pavyon Hüsnü' olarak tanınan ve oto-alım satım işleriyle uğraştığı öğrenilen Hüsnü Balmumcu, iddiaya göre Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı, çiftçi Mustafa Demir'e, geçen 21 Şubat Cuma günü telefondan küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, dün saat 16.30 sıralarında çarşıda Keçeciler Sokak'ta karşılaştıkları Balmumcu'yla ile attığı mesaj nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancasıyla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından polis Demir ve yeğeni Çakır'ı gözaltına aldı. Olay anının saniye saniye yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından da görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, Mustafa Demir'in kavgada, yerde yatan Hüsnü Balmumcu'ya tabancasıyla ateş edip, yüzüne tekme attıktan sonra yeğeniyle birlikte otomobile binip olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, bu sırada gelen ve kendisine müdahale etmek isteyen sivil polislere bir el ateş etmesi görüntülerde yer aldı. Görüntülerde dayı-yeğeninin gözaltına alınma anlarının da kameralar tarafından kaydedildiği görüldü.

Eski muhtar Mustafa Demir ve yeğeni Döne Çakır, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Dayı - yeğen, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan olayda yaşamını yitiren Hüsnü Balmumcu'nun cenazesi bugün öğlen Selvilimescit Camisi'nde kılınan namazın ardından Turgutlu İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.