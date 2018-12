Kügiad'tan 'Termal Şehir' Projesine Tam Destek

Kütahya Genç İş adamları ve Yöneticileri Derneği (KÜGİAD) Başkanı Zafer Bintepe, Yoncalı bölgesinin ve Kütahya'nın termal su kaynakları bakımından zengin bir il olduğunu ve bunun kullanılması açısından Kütahyalı erklerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kütahya termal su kaynakları açısından Türkiye'nin en zengin bölgelerinden birisi olduğuna dikkat çeken Zafer Bintepe, "Çoğu ilçemizde çok sayıda kaplıcamız vardır. Kaplıcalarımız tarihten beri geleneksel hamam kültürü içinde kullanıla gelmiş hem sayı hem de nitelik açısından günümüzde ki termal tatil, kongre, toplantı gibi taleplerine cevap verecek ölçüde yeterli tesis ve altyapı ile desteklenememiştir. Termal turizm günümüzde genel turizm hareketliliği içinde önemli bir yer tutmaktadır. Termal sağlık turizmi ise daha uzun süreli kalış ve ilave olarak verilen sağlık hizmeti ile daha yüksek katma değer sağlamaktadır" dedi.



Başkan Bintepe, "İlimizde sağlık temalı ve misyon odaklı yeni bir üniversitenin kurulmuş olması önemli bir kazanım aynı zamanda bir fırsattır. Rektörümüz Prof. Dr. Vural Kavuncu'nun da özellikle termal sağlık turizmi alanında ki akademik ve mesleki birikimi, bir bölgesel kalkınma modeli olarak geliştirdiği 'Termal şehir projesi' bu alanın gelişmesi için çok değerlidir. Termal şehir kavramı temelinde kaplıca ve ilgili tesisleri olmak üzere tamamlayıcı unsurlarıyla birlikte bir ekosistemi ifade etmektedir. Burada kaplıca tesisinin yanı sıra sağlık tesisleri, otel ve konaklama yerleri, kür parkı, sosyal alanlar, kültür ve spor tesisleri, alışveriş yerleri ve diğer turistik alanların olduğu bir yapılanma kastedilmektedir. Bu anlamda tüm kaplıca zenginliğimizin tanıtımı için bir başlangıç olmak üzere Yoncalı'da planı yapılan termal şehir planını önemli ve termal turizminin olmazsa olmazı buluyoruz" şeklinde konuştu.



"İlk ve tek Şehir Rehabilitasyon Hastanesi"



Bintepe, "Yoncalı bölgesinin avantajı bahsedilen ölçekte bir termal şehir yapılanmasını uygun arazinin bulunması, Enne barajı ve Kirazlıyayla gibi doğal güzelliklerle çevrelenmiş olması, Kütahya-Balıkesir anayolunun üzerinde olması, Uluslararası turizm standartları için gerekli olan havalimanına 45 dakika mesafede olması, Eskişehir-Balıkesir elektrikli tren hattı istasyonunun bulunması, yine gelecekte yapılacak olan Kütahya Hızlı Tren Alayunt istasyonuna kabul edilecek mesafede olmasıdır. Ancak bunların içinde en önemli olanı da Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu'nun önemli katkıları ile, devletimizin prestij projelerinden olan "Şehir Hastaneleri"nden birisinin, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon branş hastanesi olarak Yoncalı'da yapılıyor olmasıdır. Her ile nasip olmayan, daha da önemlisi Türkiye'de kaplıca bölgesinde yapılan ilk ve tek "Şehir Rehabilitasyon Hastanesi" olma özelliğinde olan bu fırsatı çok iyi anlamak, çok iyi değerlendirmek gerekir" diye konuştu.



"Yatırım alma imkanları araştırılmalıdır"



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Programında 2019 yılı için termal sağlık turizmi geliştirmek amacıyla 3 ilde, imar düzenlemesi, jeotermal dağıtım ve altyapı yatırımının devlet kaynakları ile yapılacağının yer aldığına dikkat çeken Bintepe," Buradan hareketle her geçen günün kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Merkezi yatırım programına talipli olabilmek için mülkiyet sorununun çözülmesi ve yatırım arazisi üretilmesi gereklidir. Yatırım altyapısı oluştuktan sonra da marka değeri olan SPA, Wellnnes resort otel zincirlerinin yanı sıra sağlık kuruluşları ile temasa geçilerek tanıtım yapılmalı, yatırım alma imkanları araştırılmalıdır. Bu hedeflere ulaşmak için şehrin tüm erklerinin aynı heyecanı duyması, koordineli bir şekilde çalışarak sorumlulukların yerine getirilmesi, çalışmaların düzenli takibi, merkezi hükümet destek ve kaynakları için siyasiler ile birlikte hareket edilmesi gereklidir. Karar verici ve uygulayıcılardan oluşan bir heyet ile yurtdışında (Almanya) kür beldelerine ziyaret yapılarak çalışmalara başlanması uygun olacaktır. Her şey önce hayal ederek başlar. Bir hedefe inanırsanız, inanç ile birlikte hareket ederseniz menzile ulaşmamak için bir sebebiniz kalmaz. Kütahya için "Termal Sağlık Turizmi Destinasyon Merkezi" haline dönüşmek ulaşılmayacak bir hedef değildir" ifadelerine yer verdi. (EFE) - KÜTAHYA

