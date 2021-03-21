Kuğu ve ördekler sağlık taramasından geçti - Son Dakika

Çankaya'nın simgesi Kuğulupark'ın kuğuları ve Ördekli Park'ın ördekleri sağlık kontrolünden geçti.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin veterinerleri, Çankaya'nın simge parklarından Kuğulupark'taki kuğuların ve Ördekli Park'taki ördeklerin sağlık kontrollerini yaptı. Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarını yaptıklarını dile getiren veterinerler, "Sürü hareketleri, tüy temizlikleri, gaga, göz, ayak ve kanat kontrolleri yapılan hayvanlarımızın sağlık durumu iyi. Halkımızın sık ziyaret ettiği ve yakın temasta bulunduğu hayvanlarımızın, özellikle kuğuların bakımına özel önem veriyoruz. Halkın yoğun sevgisi ve ilgisini çeken bu hayvanlar parkımızın da simgesi. Yaptığımız sağlık taramalarında rutin kontrollerinin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçlarını da veriyoruz" dediler. - ANKARA