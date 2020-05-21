Kuğular gölde görüntülendi - Son Dakika

Kuğular gölde görüntülendi

KIRKLARELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bulunan doğa harikası Longoz Ormanları içerisindeki gölde, anne kuğu ve yavrularını gezinti yaparken görüntüledi.

KIRKLARELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bulunan doğa harikası Longoz Ormanları içerisindeki gölde, anne kuğu ve yavrularını gezinti yaparken görüntüledi. Koronavirüs salgınında alınan önlemler kapsamında insanların gidemediği doğal yaşam alanları diğer canlılara kaldı. Kırklareli'nin doğa harikası olarak bilinen Longoz Ormanları içerisindeki bir gölde, anne kuğu ve yavruları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edildi.Doğal yaşamın asıl sahiplerine kaldığı bölgede ekosistem yeniden hareketlenmeye başlarken, anne kuğunun yavrularıyla birlikte gölde yaptığı gezinti, ekiplerin objektiflerine yansıdı. Görüntüler, büyük beğeni topladı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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