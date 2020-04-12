Kuğulu Milli Parkı'nda sadece kuğular sessizliği bozuyor - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle kapalı olan Kuğulu Milli Parkı'ndaki sessizliği, sadece kuğular bozuyor.

Seydişehir'in güneyinde bulunan park, küpe dağların yamaçlarından, düdenlerden, su kanallarından akıp gelen berrak, coşkulu suların toplandığı havuzunda kuğu, kaz ve ördekleri de barındırıyor.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile park ve mesire alanlarına ziyaretçi giriş ve çıkışların yasaklanmasıyla sessizliğe bürünen parkta, sessizliği sadece kuğu sesleri ve kuş sesleri bozuyor.

Park görevlisi Abdullah Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldan bu yana Kuğulu Milli Parkı'nda çalıştığını belirterek, "Burası yılın her günü, yaz kış demeden ziyaretçisi olan bir parktı. Şimdi kapalı olmasından dolayı sessiz. Sadece kuğuların sesi ve parkta bulunan köpek seslerini duyabiliyoruz. İnşallah en kısa zamanda koronavirüsten kurtuluruz ve tekrar o eski günlerimize döneriz." dedi.