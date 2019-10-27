Son Dakika Haberleri: Kuğulu Milli Parkı sonbahar görüntüsüyle büyülüyor - KONYA
Son Dakika Güncel Kuğulu Milli Parkı sonbahar görüntüsüyle büyülüyor - KONYA

Kuğulu Milli Parkı sonbahar görüntüsüyle büyülüyor - KONYA

1 saat önce

Konya'nın doğal güzelliklerinden, turistlerin ilgi odağı Kuğulu Milli Parkı, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla dikkati çekiyor.

Konya'nın doğal güzelliklerinden, turistlerin ilgi odağı Kuğulu Milli Parkı, sonbaharda sunduğu muhteşem manzarasıyla dikkati çekiyor.

Küpe Dağı eteklerindeki park, sonbahar tonlarıyla izlemeye doyulmayan bir görüntü oluşturuyor.

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistlerin de ilgi gösterdiği yerlerden biri olan park, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği mekana gelen fotoğraf tutkunları, yağlı boya tablolarını aratmayan manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Parkı gezmeye gelen Ahmet Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra burada çok vakit geçirdiğini belirterek, "Hemen hemen her gün buraya gelirim. Seydişehir'in en güzel yerlerinden bir tanesi. Dinlenmek, mangal yapmak için oldukça elverişli. Ailenizle vakit geçirebileceğiniz bir yer ve her şey düşünülmüş. Burada sonbahar o kadar güzel ki insanların ihtiyarlamaya başladığında yaprak dökmesi gibi, burada da sararan yapraklar dökülüyor ve muhteşem manzara ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Muhammed Kubilay ise milli parkın sonbaharda çok daha güzel renklere büründüğünü belirterek herkesi burayı gezmeye davet etti.

Havuzunda kuğu, kaz ve ördekler de var

Seydişehir'in güneyinde bulunan park, dağların yamaçlarından, düdenlerden, su kanallarından akıp gelen berrak, coşkulu suların toplandığı havuzunda kuğu, kaz ve ördekleri de barındırıyor.

Bin 213 metre yükseklikteki parkın yüz ölçümü 2 bin 219 metrekare.

Konya'ya 94 kilometre uzaklıktaki park, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı durumunda.

Kuğulu Milli Parkı sonbahar görüntüsüyle büyülüyor - KONYA

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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