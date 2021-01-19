Kuğulu Park'ın buz tutan havuzu temizlendi - Son Dakika

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, gece saatlerinde yaşanan dondurucu soğuk nedeniyle buz tutan, kuğu, ördek ve kazların yaşadığı havuz temizlendi.

Parka gelen Çankaya Belediyesi ekipleri, hayvanların yaşam alanında bulunan havuzdaki buzları kırarak temizledi.

Alana bakım yapan ekipler, hayvanları da yemle besledi.

Çankaya Belediyesi veterinerlerinden Merve Temimhan, parkta yaşayan hayvanların bakımlarının rutin olarak yapıldığını, tıbbi bakım ve gıda kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Hayvanların yaşam standartlarını üst seviyede tutmaya çalıştıklarının altını çizen Temimhan, Ankara'nın ruhu olmasından dolayı Kuğulu Park'a ayrı bir önem gösterdiklerini vurguladı.

Temimhan, parkta yaşayan kuğu, kaz ve ördeklerin farklı bir tüy yapısına sahip olduğunu, bu sayede soğuğa karşı kendilerini koruyabildiklerini söyledi.

Güneşi fırsat bilerek Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar da hayvanlara yem atarak besledi.