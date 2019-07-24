Kuğulupark sakinlerine sağlık taraması

Çankaya Belediyesi
görevlileri tarafından Kuğulupark'ın simgesi kuğular, sağlık kontrolünden geçirildi.
Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince, Kuğulupark'taki kuğulara sağlık taraması yapıldığı bildirildi.
Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, rutin kontrollerin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçların da verildiği kaydedildi.
Açıklamada, parkta bulunan 10 ördek, 2 kaz ve 4 kuğunun yapılan rutin kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.