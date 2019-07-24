Son Dakika Haberleri: Kuğulupark sakinlerine sağlık taraması
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Kuğulupark sakinlerine sağlık taraması

1 saat önce

Çankaya Belediyesi görevlileri tarafından Kuğulupark'ın simgesi kuğular, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kuğulupark sakinlerine sağlık taraması, System.String[]
Çankaya Belediyesi görevlileri tarafından Kuğulupark'ın simgesi kuğular, sağlık kontrolünden geçirildi.
Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerince, Kuğulupark'taki kuğulara sağlık taraması yapıldığı bildirildi.
Periyodik olarak parklarda bulunan kuğu, kaz ve ördeklerin sağlık taramalarının yapıldığı belirtilen açıklamada, rutin kontrollerin yanı sıra gerekli koruyucu ilaçların da verildiği kaydedildi.
Açıklamada, parkta bulunan 10 ördek, 2 kaz ve 4 kuğunun yapılan rutin kontrollerin ardından sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulandı.
Çankaya Belediyesi, Çankaya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:02 Kaynak: AA
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