Kuğulupark'ta koronavirüs temizliği - Son Dakika

ANKARA'nın en yoğun noktalarından Kuğulupark ve çevresi, koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkanarak, dezenfekte edildi.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün Kızılay, Karanfil Sokak, Yüksel Sokak, Konur Sokak başta olmak üzere halkın yoğun olduğu alanları temizledi. Ayrıca merkezi otobüs durakları ve metro girişleri de dezenfekte edildi.

KUĞULUPARK YIKANDI

20 kişilik ekip, bugün de Başkent'in en yoğun alanlarından Kuğulupark ve çevresinde virüs temizliği yaptı. Koruyucu kıyafetlerini giyen ekipler, park içinde bulunan çocuk oyun alanları ve oturakları özel dezenfektanlarla temizlendi. Yine parktaki Tunalı Hilmi Bey heykeli de yıkanarak temizlendi. Görevliler, ardından yoğun kullanılan Tunalı Hilmi Caddesi ile diğer cadde ve sokakları koronavirüse karşı yıkayarak dezenfekte etti.