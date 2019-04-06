Kuğulupark'ta "Otizm Farkındalık Ayı" Etkinliği

Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada kabul edilen Nisan Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Kuğulupark'ta geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada kabul edilen Nisan Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Kuğulupark'ta geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi.



Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Kuğulupark'ta geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Çankaya Belediyesinin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Çankaya Belediyesi Çengel Atölye, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Otizm Vakfı, İlgi Otizm Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Özkaya Tıp Merkezi ve Lokman Hekim Hastanesi de katkı sundu.



Otizmlilerin ve ailelerinin katıldığı etkinliğe birçok vatandaş da katılarak farkındalık oluşturulmasına katkı sağladı. Çankaya Belediyesinin döviz ve bilinçlendirme broşürleri dağıttığı etkinlik park içinde yapılan yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından yere serilen beze mavi boyayla el izlerini basan yüzlerce kişi otizmin farkındayım mesajı verdi. Etkinlikte, otizmli çocuklar ve vatandaşların hep birlikte mavi balonları gökyüzüne bırakmaları renkli görüntülere sahne oldu. - ANKARA

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