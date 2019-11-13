Son Dakika Haberleri: Kuiper Kuşağı asteroidine "Arrokoth" adı verildi
Son Dakika Güncel Kuiper Kuşağı asteroidine 'Arrokoth' adı verildi - Son Dakika

Kuiper Kuşağı asteroidine "Arrokoth" adı verildi

7 saat önce

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2014'te Kuiper Kuşağı'nda keşfedilen "2014 MU69" asteroidine "Arrakoth" adının verildiğini duyurdu.

Kuiper Kuşağı asteroidine

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2014'te Kuiper Kuşağı'nda keşfedilen "2014 MU69" asteroidine "Arrakoth" adının verildiğini duyurdu.

NASA'dan yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen ve New Horizons uzay aracının 1 Ocak 2019'da yaptığı yakın geçiş sırasında fotoğraflanan, birbirine yapışık iki yumru görünümündeki asteroidin, Amerikan Chesapeake yerlilerinin dilinde "gök" anlamına gelen "Arrakoth" adıyla anılacağı belirtildi.

Açıklamada, keşfi gerçekleştiren gökbilimcilerin, hem Hubble Uzay Teleskobu'nun hem de News Horizons uzay aracının operasyon kontrol merkezlerinin ABD'nin Maryland eyaletinde olması nedeniyle bu bölgede yaşayan yerli halkların dilini ve kültürünü onurlandırmak üzere bu adı seçtiği ifade edildi.

Dünyadan yaklaşık 6,44 milyar kilometre uzakta, Neptün ile cüce gezegen Plüton arasındaki asteroid kuşağında yer alan Arrokoth, 14 Temmuz 2015'te Dünya yörüngesindeki Hubble Uzay Teleskobu tarafından keşfedilmişti.

New Horizons uzay aracı da 1 Ocak 2019'da o sırada geçici olarak "Ultima Thule" olarak adladırılan gök cismine yakın geçiş yaparak fotoğraflamıştı. 45 kilometre çapındaki gök cismi, bir uzay aracı tarafından ziyaret edilen en uzak nesne olarak kayıtlara geçmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, NASA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Heyetler arası görüşmede MHP'li İsmail Faruk Aksu da yer aldı
Son dakika: Trump'tan F-35 açıklaması: Erdoğan ve senatörlerle konuşuyoruz, halledeceğimizi umuyorum Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır Ermenistan, Yunanistan ve PKK! Beyaz Saray önünde Türkiye karşıtı gösteri düzenlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 00:37:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kuiper Kuşağı asteroidine "Arrokoth" adı verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]